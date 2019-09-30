Чи допомагає "командний тон" у сварках з підлітками

Часто у конфліктних ситуаціях з підлітками жінки починають розмовляти "командним тоном", намагаючись переконати дітей. Чи справді це працює і як це сприймають самі підлітки – розповіли науковці.

Дослідники з Університету Кардіффа повели дослідження за участю добровольців віком 14-15 років, щоб визначити, як підлітки реагують на різні прохання та вказівки у залежності від тону розмови. Виявилось, що один із популярних серед мам способів, а саме "командний тон" насправді зовсім не працює. Здебільшого, таке прохання викликає у дітей супротив, тому воно частіше завершується суперечкою, аніж позитивною відповіддю.

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Водночас, матусі, які доброзичливо звертались до дітей, а також використовували інтонації, у яких відчувалась підтримка та бажання співпрацювати, частіше отримували хороший результат.

Під час дослідження науковці відстежували реакцію понад тисячі підлітків на різні поширені прохання, приміром, зібратися до школи чи зробити домашнє завдання. Для цього використовували записи лише матусь.

Нейтральний тон викликав таку ж нейтральну реакцію, "теплі" інтонації були найуспішнішими, а от "командний" тон у більшості випадків викликає негатив у дітей.

Як пояснюють автори дослідження, батькам варто пам'ятати про цю особливість під час розмов з дітьми. Часто дорослі забувають про свій тон через втому та стрес, а підлітки сприймають це негативно.

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