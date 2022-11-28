Чи допомагає кіно боротись зі стресом і сумом: відповідь психологів

Чимало українців постійно живуть в умовах стресу та морального виснаження. Тому одним із варіантів відволікатись та набиратись сил є перегляд фільмів. Чи справді це допомагає – дізнавайтесь далі.

В умовах війни доволі складно залишатись на нормальному рівні функціонування та знаходити у собі сили рухатись далі. Тому практичний психолог Юлія Ворман на платформі "Психологічна допомога" розповіла, як перегляд фільмів впливає на самопочуття людей.

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Вважається, що саме кіно є одним із найбільш доступних способів самодопомоги. Все тому, щоб під час перегляду будь-яких записів вдається перемкнути увагу та хоча б частково відволіктись від думок про війну.

Також змінюється настрій, оскільки кіно значно впливає на емоційний стан. Тому варто звертати увагу на це, коли обираєте фільм.

Наприклад, перегляд комедій активізує ендорфіни (гормони щастя). Також ендорфіни підвищують імунітет, що безперечно допомагає організму боротися з наслідками стресу, – пояснює психолог.

Не можна ігнорувати і те, що часто люди можуть ототожнювати себе з героями фільмів, що дозволяє переосмислити своє життя, повірити у власні сили тощо. А ситуації, в які втрапляють персонажі стрічок допомагають проаналізувати свої дії та вигадати власні способи розв'язання проблем.

Яким жанрам віддати перевагу? Насправді все залежить від ваших вподобань. Якщо ви ніколи не любили дивитися комедії або детективи, то нав'язувати собі їх не потрібно. Головне, на що потрібно звернути увагу: фільм має вселяти віру у краще, в неминучу перемогу добра, дарувати сили, надію, наснагу, бажання жити та рухатися далі, нові знання, – радить Юлія Ворман.

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