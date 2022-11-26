Як навчитися керувати своїми емоціями: три прості поради

Не існує ідеального життя, у якому б різні емоції не переповнювали вас. Зате є ситуації, коли однозначно варто взяти їх під свій контроль. Як це зробити – читайте далі.

Емоції супроводжують нас всюди упродовж життя, і це цілком нормально. Можна вважати це сигнальною системою організму, яка допомагає ухвалювати рішення, адаптуватись та діяти. Але інколи під дією почуттів люди йдуть на дуже необдумані вчинки та можуть втрачати самовладання. Тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка розповіли, як навчитись розуміти власні емоції та їх впорядковувати.

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Як керувати емоціями:

1. Навчіться розпізнавати свої почуття. Це перший і дуже важливий пункт. Як би вам не хотілось відчувати лише хороше, але не можна заперечувати існування негативу. Час від часу трапляється різне, тому у кожній ситуацій потрібно чітко визначати, яка саме емоція бере гору зараз.

Як контролювати емоції

2. Усвідомте, що вибиває вас із колії. Навіть дрібниці можуть розгнівати, але це не причина ігнорувати себе ж. Тому спробуйте записати все, що вас дратувало, а також проаналізувати свою реакцію та поведінку. Це дозволить уникнути поганого самопочуття у майбутньому.

3. Зробіть паузу. Якщо й трапилось щось, що викликає у вас чимало емоцій, то завжди робіть паузу. Миттєва реакція може принести далеко не ті наслідки, адже ви можете зробити щось, про що потім будете шкодувати. Тому спершу перемкніть увагу на щось інше, зробіть перерву, а тоді дійте.

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