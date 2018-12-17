Чи дійсно рис сприяє схудненню

Стало відомо, як рис впливає на появу зайвої ваги.

Вчені провели спеціальне дослідження, результатами якого вони поділилися в журналі лікарських продуктів харчування.

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Після численних дослідів на гризунах дослідники з'ясували, що вживання чорного рису не тільки сприяє зупинці процесу накопичення жирів в печінці, але і знижує рівень холестерину. Крім того, чорний рис містить достатню кількість клітковини, він дуже поживний і, головне, має досить низький глікемічний індекс – 42,3.

У той же час вчені рекомендують не вживати білий рис тим, хто прагне схуднути. Адже глікемічний індекс такого рису майже, як у картоплі – 64. Медики не радять його їсти тим, хто страждає від діабету другого типу. А деякі дослідники впевнені, що білий рис впливає на розвиток гіпертонії і появу метаболічного синдрому.

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