Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Степанова

Погіршення ситуації з коронавірусом призвело до того, що у кількох областях введено обмеження "червоного" рівня. Тому у МОЗ розповіли, чи планують вводити черговий локдаун

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, чи варто українцям очікувати на весняний локдаун через збільшення випадків COVID-19. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Коронавірус в регіонах.

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"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня. Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", – розповів Степанов.

Також у МОЗ прогнозують, що спалах коронавірусу буде тривати до кінця квітня, а тоді піде на спад.

Тим часом Всесвітня туристська організація представила звіт про обмеження в подорожах по світу у зв'язку з пандемією коронавірусу. На початку лютого 69 напрямків для подорожей з 217 були повністю закриті через COVID-19, а ось повністю відкритих є тільки п'ять. За даними ЮНВТО, повністю відкритими для туристів є п'ять країн: Албанія, Домініканська республіка, Коста-Ріка, Північна Македонія і Танзанія. Вони складають лише 2% від загальної кількості туристичних напрямків.

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