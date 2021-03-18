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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 18 березня: в Україні виявлений 1 504 076​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​15 053 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 18 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 118 780 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 520 147​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 504 076
Одужали 1 244 190
Померли 29 253

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 751

Волинська область

 330

Дніпропетровська область

 655

Донецька область

 651

Житомирська область

 1 398

Закарпатська область

 614

Запорізька область

 428

Івано-Франківська область

 559

Кіровоградська область

 149

Київ

 1 092

Київська область

 727

Львівська область

 1 092

Луганська область

 74

Миколаївська область

 424

Одеська область

 997

Полтавська область

 394

Рівненська область

 390

Сумська область

 570

Тернопільська область

 692

Харківська область

 732

Херсонська область

 96

Хмельницька область

 800

Чернівецька область

 596

Черкаська область

 367

Чернігівська область

 475

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-03-2021:

Захворіли

121 839 759
Одужали

98 216 070
Померли

2 693 023

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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