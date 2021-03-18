Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 18 березня: в Україні виявлений 1 504 076​​ випадків коронавірусу.

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15 053 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 18 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 118 780 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 520 147​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 18 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 504 076 Одужали 1 244 190 Померли 29 253

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 751 Волинська область 330 Дніпропетровська область 655 Донецька область 651 Житомирська область 1 398 Закарпатська область 614 Запорізька область 428 Івано-Франківська область 559 Кіровоградська область 149 Київ 1 092 Київська область 727 Львівська область 1 092 Луганська область 74 Миколаївська область 424 Одеська область 997 Полтавська область 394 Рівненська область 390 Сумська область 570 Тернопільська область 692 Харківська область 732 Херсонська область 96 Хмельницька область 800 Чернівецька область 596 Черкаська область 367 Чернігівська область 475

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-03-2021:

Захворіли 121 839 759 Одужали 98 216 070 Померли 2 693 023 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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