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В Україні з'явився незвичайний будинок на колесах на базі Volkswagen T6
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Автолюбителі перетворили популярний фургон Volkswagen T6 у справжній кемпер. Автобудинок помітили на Волині.
На Волині засвітився дуже нестандартний причіп-кемпер. Судячи з усього, його зробили з Volkswagen T6, точніше, його задньої частини. Кузов залишився без змін, збережені навіть зсувні двері. Знімки опубліковані на сторінці Van-Profi Ukraine у Facebook.
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Вийшло не тільки оригінально, але й практично. У салоні автобудинку тепер встановлений двомісний розкладний диван, є кухня з раковиною, телевізор і аудіосистема. Атмосферу додає діодне підсвічування, яке може змінювати колір.
Мало того, на даху з'явилися сонячні батареї – вони заряджають розташовані під підлогою акумулятори кемпера. На природі це дуже корисно.
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