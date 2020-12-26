Представлено 400-сильний Dacia Duster для справжнього бездоріжжя

Фахівці німецького тюнінг-ательє Prior Design представили проєкт екстремального Dacia Duster для бездоріжжя. Кіт-комплект для комплексного доопрацювання кросовера, що отримав назву Duster 4x4 Offroad Widebody, можна буде придбати у наступному році.

Технічні доопрацювання Duster 4x4 Offroad Widebody містять посилену підвіску, а також збільшений на 2 сантиметри дорожній просвіт. Для подолання важкого бездоріжжя "Дастер" взули в грязьові шини BFGoodrich All Terrain T / A.

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Екстремальний кросовер обладнаний силовим переднім бампером, розширеними порогами та колісними арками, а також захисними накладками на задніх ліхтарях. Крім того, у передній частині позашляхового Duster тюнери розмістили додаткові світлодіодні стрічки, в салоні розмістили каркас безпеки, а на даху встановили експедиційний багажник для перевезення необхідних у подорожі речей.

Характеристики майбутньої силової установки інженери не розкривають. Відомо, що фахівці планують оснастити екстремальний кросовер двигуном, віддача якого складе до 400 кінських сил. Чи буде це новий агрегат або ж тюнери доб'ються такого показника внаслідок модифікацій наявних моторів, поки залишається загадкою.

Коли проєкт Duster 4x4 Offroad Widebody повністю реалізують у "залізі" невідомо, проте компоненти для зовнішнього тюнінгу, представлені на ескізах, з'являться на європейському ринку у 2021 році.

У середині листопада фахівці німецького ательє Prior Design представили проєкт заниженого Dacia Duster, який отримав екстремальний widebody-обвіс. Подібний комплект може обійтися дорожче самого кросовера.

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