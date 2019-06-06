Черное зеркало 5 сезон: смотреть онлайн все серии, сюжет и спойлеры

5 сезон сериала Черное зеркало (Black Mirror) вышел 5 июня, порадовав фанатов 3 новыми эпизодами. Где смотреть сезон онлайн и сюжет серий - узнайте на Радио МАКСИМУМ.

5 июня Netflix выпустил полностью 5 сезон Черного зеркала (Black Mirror), порадовав зрителей сразу 3 сериями. Каждый эпизод, традиционно, получил собственную историю и название. О сюжете каждой серии и ее особенностях - читайте дальше.

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Netflix

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Черное зеркало 5 сезон, 1 серия: сюжет и трейлер

1 эпизод нового сезона Черного зеркала называется Впечатляющие гадюки (Striking Vipers). Сюжет разворачивается вокруг двух друзей из колледжа Дэнни (Энтони Маки) и Карла (Яхья Абдул-Матеен II), которые решают снова сыграть в игру с виртуальной реальностью. Но на этот раз что-то идет не по плану, ведь сознание мужчин переносится в их аватары, поэтому они могут чувствовать все, что происходит в игре. Речь идет и об ударах, и о чем-то интимнее, ведь они в образах своих персонажей Ланса и Роксет. Но, кажется, то, что случается в игре, остается не только в игре, а реальная жизнь мужчин ощутимо меняется. Серия затрагивает темы сексуальности и гендерной изменчивости, а также порнографии.

В главных ролях: Энтони Маки, Яхья Абдул-Матенен II, Николь Бегари, ум Клементьеф и Луди Лень

Черное зеркало 5 сезон, 1 серия, смотреть трейлер:

Черное зеркало 5 сезон, 2 серия: сюжет и трейлер

Вторая серия сезона получила название Обломки (Smithereens) и рассказывает она о другом типе страсти к технологиям. Главным героем становится один из водителей компании, которая напоминает Uber. Его зовут Крис и его жизнь идет не так, как хотелось бы. Ежедневно он парковался возле офиса компании Smithereens, и однажды к нему в машину садится один из ее работников Джейден. Внезапно водитель наводит на него пистолет и начинает требовать встречи с гендиректором корпорации. Сюжет довольно непредсказуем, ведь постепенно раскрывает истинные мотивы Криса.

В главных ролях: Эндрю Скотт, Дамсон Идрис и Тофер Грейс

Черное зеркало 5 сезон, 2 серия, смотреть трейлер:

Черное зеркало 5 сезон, 3 серия: сюжет и трейлер

Финальный эпизод сезона называется Рейчел, Джек и еще Эшли (Rachel, Jack and Ashley Too), показывая, как безумно популярная звезда Эшли решает создать идеального робота-игрушку для детей, который очень напоминает ее. Одну из таких игрушек получает ее одинокая фанатка Рейчел. У девушки много своих проблем, от которых хоть немного должна отвлечь игрушка. Правда, робот не настолько прост, как казалось в рекламе. Копия Рейчел на самом деле имеет сознание, и способна действительно изменить жизнь своей обладательницы.

В главных ролях: Майли Сайрус, Ангурия Райс, Мэдисон Девенпорт

Черное зеркало 5 сезон, 3 серия, смотреть трейлер:

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