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Черговий кінець світу: Нібіру знову може знищити Землю

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Коли кінець світу у квітні 2019 - фото 1
Коли кінець світу у квітні 2019 / Atzmut

Конспірологи знову попередили про ймовірний кінець світу у квітні. Цього разу таємнича планета Нібіру наблизиться до Сонця, позбавивши Землю світла і тепла. До того ж, вона може скасувати другий тур виборів президента України.

Уфологи та конспірологи виявили у пророцтвах майя нові дати апокаліпсису. З'ясувалось, що планета Нібіру може загрожувати життю двічі у квітні. Поки дослідники-любителі визначили дату 21 або 28 квітня: або на другий тур виборів в Україні, або ж на Великдень.

І ще: Ізраїльський апарат зняв темну сторону Місяця: фотофакт

На їхню думку, зараз Нібіру наближається до Сонця і в цей час затримається біля нього, перекривши Землі будь-який доступ до сонячного світла. Тому наша планета поступово замерзатиме, аж поки температура не сягне абсолютного нуля, тобто −273,15 °C або -459,67 °F.

Щоправда, надто перейматись не варто, адже реальні науковці спростовують не лише ймовірність кінця всього живого у найближчий час, а й загалом історію з загадковою планетою. Не варто забувати, що Земля має власне джерело тепла з температурою у понад 6 тисяч градусів за Цельсієм, тому досягнути повного нуля неможливо.

Це цікаво: Апарат для вивчення темної енергії зробив перше фото

Джерело: dialog.ua
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