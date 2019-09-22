На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Через секс утрьох: Демі Мур зізналась, чому вона розійшлася з Ештоном Катчером
-
- 45
Актриса Демі Мур представила книгу мемуарів під назвою Inside Out ("Навиворіт"), в якій, крім інших відвертих історій, розповіла про причини розлучення з актором Ештоном Катчером. Вони прожили разом близько 8 років і розлучилися у 2011 році.
Головною причиною розставання, за словами Мур, стало бажання Катчера займатися сексом втрьох – актор запропонував, щоб до них приєдналася ще одна жінка.
І ще: Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+
Я хотіла показати йому, якою веселою я можу бути, – так актриса пояснила, чому спочатку погодилася на цю авантюру.
Але після другого досвіду сексу втрьох Демі визнала своє рішення помилкою. Згодом Катчер заявляв, що саме цей досвід став причиною його постійних зрад, "оскільки ми привели в наші відносини третю людину" – пише актриса. Його зради послужили ще однією причиною їх розставання.
Також Демі Мур повідомила, що завагітніла від Ештона в перший рік їх стосунків, але на шостому місяці вагітності в актриси трапився викидень – цей трагічний досвід став причиною того, що вона почала зловживати алкоголем і наркотиками. Демі кілька років намагалася народити акторові дитину, але у неї нічого не вийшло.
Нагадаємо, що наразі Ештон Катчер одружений з актрисою Мілі Куніс, у них двоє дітей. Нещодавно пара прилітала до України та спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським.
Читайте також: Моніка Белуччі знялась у відвертій фотосесії з павичем
-
18:23Mercedes-Benz представив свій перший електросамокат
-
17:52Ось чому не слід приймати рішення на голодний шлунок
-
17:33Науковці розповіли, чому чоловіки бояться ходити до лікарів
-
17:10Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
-
16:51Науковці заявили, що смартфони стають причиною зникнення сексу у стосунках
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:32Гороскоп на 23 вересня 2019: Раків і Козерогів чекає насичений день
-
16:14Нові iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max пройшли тест на міцність: результати вражають
-
15:51Ефектна Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки: гаряче фото
-
15:32Через секс утрьох: Демі Мур зізналась, чому вона розійшлася з Ештоном Катчером
-
15:13Зірка серіалу Кріпосна Катерина знялася повністю оголеною (18+)
-
14:53Лікарі розповіли, чому не варто жити в однокімнатній квартирі
-
14:30В Україні продано найдорожчі в історії машини
-
14:13Власникам електромобілів дозволять вибирати звук двигуна
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:49У Празі побудують незвичайний хмарочос з кораблем на фасаді
-
13:17У Лондоні відкриється перший у світі музей вагіни
-
12:45Як приготувати ідеальний офісний обід
-
12:20Чому не можна брати смартфон в туалет
-
11:47Instagram і Facebook будуть фільтрувати контент для дітей і підлітків
-
11:23"Вражає ступінь достовірності": Олег Сенцов дав оцінку серіалу Чорнобиль
-
10:52У Google створили найпотужніший у світі комп'ютер
-
10:25Відома українська реперка alyona alyona отримала міжнародну музичну премію
-
09:55ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
-
09:25Науковці з'ясували, як похмілля впливає на розумові здібності
-
17:10Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
-
14:30В Україні продано найдорожчі в історії машини
-
12:45Як приготувати ідеальний офісний обід
-
10:25Відома українська реперка alyona alyona отримала міжнародну музичну премію
-
08:15Прогноз погоди в Україні 22 вересня: бабине літо на порозі
- 21 вересня
-
20:14Кулінарні шедеври, які нереально повторити
-
18:00Гороскоп на 22 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:11Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
-
14:19Модні чоловічі пальта осінь 2019: ТОП-5 стильних моделей
-
12:257 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
09:29Погода в Україні 21 вересня: тепло повертається
-
07:00Різдво Пресвятої Богородиці: заборони, що не можна робити в цей день
- 20 вересня
-
21:24Розкрито спосіб правильного миття рук
-
19:16Популярні авіаперевізники йдуть з України: відома причина
-
16:35Наймальовничіші куточки України з висоти польоту: приголомшливе відео підкорило мережу
-
14:10Як пофарбувати джинси в чорний колір: покрокова інструкція
-
12:45Google присвятив героям Друзів веселі пасхалки до 25-річчя серіалу: як їх знайти
-
10:20iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи
-
07:16Погода 20 вересня в Україні: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 19 вересня
-
22:17Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
19:21ДИНАМО – МАЛЬМЕ: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
18:22Лайфхаки з мікрохвильовкою, про які ви точно не знали
-
15:30ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?
-
12:25"Гравіті Фолз" на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання
-
10:19Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня