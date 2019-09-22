Через секс утрьох: Демі Мур зізналась, чому вона розійшлася з Ештоном Катчером

Актриса Демі Мур представила книгу мемуарів під назвою Inside Out ("Навиворіт"), в якій, крім інших відвертих історій, розповіла про причини розлучення з актором Ештоном Катчером. Вони прожили разом близько 8 років і розлучилися у 2011 році.

Головною причиною розставання, за словами Мур, стало бажання Катчера займатися сексом втрьох – актор запропонував, щоб до них приєдналася ще одна жінка.

І ще: Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+

Я хотіла показати йому, якою веселою я можу бути, – так актриса пояснила, чому спочатку погодилася на цю авантюру.

Але після другого досвіду сексу втрьох Демі визнала своє рішення помилкою. Згодом Катчер заявляв, що саме цей досвід став причиною його постійних зрад, "оскільки ми привели в наші відносини третю людину" – пише актриса. Його зради послужили ще однією причиною їх розставання.

Також Демі Мур повідомила, що завагітніла від Ештона в перший рік їх стосунків, але на шостому місяці вагітності в актриси трапився викидень – цей трагічний досвід став причиною того, що вона почала зловживати алкоголем і наркотиками. Демі кілька років намагалася народити акторові дитину, але у неї нічого не вийшло.

Нагадаємо, що наразі Ештон Катчер одружений з актрисою Мілі Куніс, у них двоє дітей. Нещодавно пара прилітала до України та спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також: Моніка Белуччі знялась у відвертій фотосесії з павичем