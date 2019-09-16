Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+

56-річна актриса Демі Мур, оскарівська номінантка та зірка стрічки "Стриптиз", стала героїнею жовтневого номера журналу Harper's Bazaar. На обкладинці глянцю колишня дружина Ештона Катчера постала повністю оголеною!

Над зйомкою для видання працював Маріано Віванко. На обкладинці Демі позує оголеною, демонструючи, що виглядати красиво можна в будь-якому віці.

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Для журналу з актрисою поговорила її подруга та колега Ліна Данем. В інтерв'ю Демі розповіла про своє дитинство, минулі стосунки та мемуари "Навиворіт" (Inside Out), які недавно вийшли.

Читайте кілька цитат з розмови з актрисою:

"Пам'ятаю, як я своїми маленькими дитячими пальцями діставала таблетки, які моя мати намагалася проковтнути. Батько тримав її рот відкритим і говорив мені, що робити. Тоді щось глибоко в мені змінилося назавжди. Моє дитинство закінчилося".

"Упевнена, що є багато людей, які вважають мене сукою. Я не боюся висловлювати свою думку".

"Я не зацікавлена ​​в тому, щоб бути жертвою".

"Любов, з якою я виросла, була страшною і болючою. Дізнатися, що зі мною все в порядку, було відмінним подарунком, який я змогла собі подарувати".

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