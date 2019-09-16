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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+

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Демі Мур приголомшує своєю красою - фото 1
Демі Мур приголомшує своєю красою / gettyimages

56-річна актриса Демі Мур, оскарівська номінантка та зірка стрічки "Стриптиз", стала героїнею жовтневого номера журналу Harper's Bazaar. На обкладинці глянцю колишня дружина Ештона Катчера постала повністю оголеною!

Над зйомкою для видання працював Маріано Віванко. На обкладинці Демі позує оголеною, демонструючи, що виглядати красиво можна в будь-якому віці.

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Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355369

Для журналу з актрисою поговорила її подруга та колега Ліна Данем. В інтерв'ю Демі розповіла про своє дитинство, минулі стосунки та мемуари "Навиворіт" (Inside Out), які недавно вийшли.

Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355370

Читайте кілька цитат з розмови з актрисою:

"Пам'ятаю, як я своїми маленькими дитячими пальцями діставала таблетки, які моя мати намагалася проковтнути. Батько тримав її рот відкритим і говорив мені, що робити. Тоді щось глибоко в мені змінилося назавжди. Моє дитинство закінчилося".

Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355367
Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355368

"Упевнена, що є багато людей, які вважають мене сукою. Я не боюся висловлювати свою думку".

"Я не зацікавлена ​​в тому, щоб бути жертвою".

Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355371
Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355372
Оголена Демі Мур прикрасила обкладинку глянцю: фото 18+ - фото 355373

"Любов, з якою я виросла, була страшною і болючою. Дізнатися, що зі мною все в порядку, було відмінним подарунком, який я змогла собі подарувати".

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Джерело: Harpers Bazaar
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