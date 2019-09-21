Моніка Белуччі знялась у відвертій фотосесії з павичем

Актриса Моніка Белуччі поділилася з фоловерами цікавим знімком. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Моніка Белуччі любить тішити шанувальників знімками з красивих фотосесій. Ось і цього разу вона поділилася з фоловерами у Instagram фото, на якому постала в розкішному аутфіті.

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Позувала Моніка в білій сукні від Schiaparelli зі шлейфом, розшитій квітковими аплікаціями, з глибоким відвертим вирізом і високим розрізом, в чорних колготах і туфлях. В такому сміливому вбранні актриса і пишними грудьми похвалилася, і стрункими ногами.

Поруч з нею – красивий білий павич, до якого вона ледь торкається. Автором знімка виступила фотограф Jennifer Massaux.

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