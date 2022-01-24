Через пів року після пологів: Дар'я Квіткова поділилася фото у купальнику

Українська блогерка Даша Квіткова показала фото з відпочинку. У мережі зірка похвалилася фігурою всього через пів року після перших пологів!

Красуня опублікувала фото, на якому позує на тлі океану в чорному купальнику незвичайного крою. На знімках вона знята з розпущеним волоссям і без макіяжу.

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"Фото у купальнику – done. Хоча надії у мене було мало, що це станеться", – написала у блозі молода мама. Вона народила свого первістка Лева у липні 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно дружина телеведучого Микити Добриніна зробила пластичну операцію на носі. Як пояснила Квіткова, втручання хірурга було потребою. Даша зізналася, що носа їй не дробили, візуально він не змінився, а форма залишилася та ж сама.

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