На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
- 4313
Цьогоріч 24 січня акторці Міші Бартон виповнюється 36 років! Кар'єру артистка розпочала понад 20 років тому. За цей час Міша Бартон неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!
Міша Бартон – акторка кіно та модель британського походження. Вона народилася у звичайній сім'ї брокера та фотографа. У дитинстві Міша була таборі, де її побачив шукач талантів. Дівчинка починає грати у невеличких постановках та освоювати модельну професію. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Міші Бартон. Її перша роль у серіалі "Всі мої діти" у 1995 році, роль Лілі Бентон Монтгомері.
І ще: Гвінет Пелтроу випустила нову свічку: яким ароматом вона здивувала цього разу
Її головні ролі – Девон Стокард у фільмі "Лугові собачки", Кіра Колінз у фільмі "Шосте чуття", Мері "Маус" Бедфорд у фільмі "Загублені й несамовиті". Міша Бартом зараз не дуже активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Коробка з іграшками". Останній фільм з акторкою був презентований у 2018 році – "Кіт і Місяць".
Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Міші Бартон! Зацініть!
За свою кар'єру Міша Бартон знялася у понад 45 фільмах та серіалах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Міша Бартон.
У зірковому статусі Міша Бартон знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.
Міша Бартон може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Буде боляче: вийшов трейлер комедійного серіалу про будні медиків
-
17:43У мережі з'явилися технічні характеристики міжнародної версії Redmi Note 11 Pro 4G
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+