Через коронавірус зникла онлайн-гра з каталогів мобільних ігор в Китаї

Стратегічна гра в реальному часі Plague Inc. була несподівано видалена з китайського глобального магазину віртуальних продуктів China App Store. Розробники гри вважають, що причина полягає в тому, що Plague Inc. містить незаконний в Китаї контент.

Розробники припускають, що гра була видалена Адміністрацією кіберпростору Китаю через спалах небезпечного коронавіруса і схожістю деталей онлайн-гри і реальної обстановки. У Ndemic відзначили, що вони докладають всіх зусиль щодо повернення гри в магазин.

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Так, гра знову стала популярною у 2020 році на тлі спалаху коронавіруса. Розробники звернулися із заявою до користувачів, в якому відзначили, що спостерігають зростання гравців кожен раз, коли відбувається спалах будь-якого захворювання. Це, за їхніми словами, пов'язано з тим, що люди намагаються більше дізнатися про поширення вірусів за допомогою гри.

Ми спеціально розробили гру, щоб вона була реалістичною та інформативною, однак пам'ятайте, що це саме гра, а не наукова модель, – уточнюють автори Plague Inc.

Plague Inc. з'явилася у 2012 році. У ній можна грати за різноманітні віруси, кожен з яких має свій набір умінь. Завдання гравця – заразити якомога більше людей.

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