Бразильський барбершоп зробив рекламу в стилі GTA San Andreas: відео

Бразильський барбершоп A Banca зняв рекламу, яку стилізували під легендарну відеогру GTA: San Andreas. Актор імітує рухи головного героя гри Карла Джонсона – катається на велосипеді, ходить, стрибає та навіть викрадає автівку.

Як відомо усім поціновувачам популярної гри, у GTA: San Andreas є перукарні, тому хід цілком логічний. Так, за сюжетом відео, хлопець заходить в барбершоп, де вибирає зачіски. Спробувавши афро і рожеве довге волосся, він вибирає собі стиль Вілла Сміта.

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Далі він виходить з салону, робить кілька фірмових "випадкових" рухів (удар і стрибок), які гравець зазвичай робить при першому вході в гру, коли тільки знайомиться з керуванням, краде розкішне авто і їде.

Перший кіноляп – після стрижки кількість грошей у головного героя не зменшилася.

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