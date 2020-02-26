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Євробачення

Семирічна дівчинка перемогла на міжнародному турнірі Pokemon Sword and Shield

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Дівчинка вперше брала участь у цьому чемпіонаті - фото 1
Дівчинка вперше брала участь у цьому чемпіонаті

Серія ігор Pokemon далека від звання найпопулярнішої дисципліни у світі, але в деяких регіонах проводять не тільки інтернаціональні змагання, а й відкривають юніорські дивізіони.

На одному з таких міжнародних юнацьких турнірів сталася маленька (у всіх сенсах) сенсація – чемпіоном стала семирічна дівчинка.

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Сімона Лім вперше виступила в турнірі з Pokemon і відразу дійшла до фіналу, де вона зустрілася з одним з топових гравців Океанії в молодшому дивізіоні – Джастіном Міранда-Редбордом. Матч завершився з рахунком 2: 1. У заключному раунді Лім успішно передбачила дії суперника і перемогла двох його покемонів, маючи останнього бійця на полі.

Турнір 2020 Pokémon Oceania International Championships пройшов 21-23 лютого у Мельбурні. За перемогу Сімона Лім отримала $ 1500, оскільки на турнірі виступили менше, ніж 100 гравців. Також її нагородили 72 наборами карт для Pokemon TCG.

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Джерело: oneesports
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