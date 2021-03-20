Chemtrails Over the Country Club: слухайте новий альбом співачки Лани Дель Рей

Американська співачка Лана Дель Рей представила свій сьомий студійний альбом "Chemtrails Over the Country Club". До нього увійшло 11 треків. Співачка також представила кліп на пісню "White Dress". Слухайте новий альбом Лани Дель Рей на Радіо МАКСИМУМ!

"Chemtrails Over the Country Club" запрошує зануритися у міф про Америку і міркування про жіночу природу. Назва відсилає до американської конспірологічної теорії, а самі композиції наповнені особистими історіями співачки. Насолоджуйтеся новою платівкою співачки на Радіо МАКСИМУМ!

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Головним продюсером нової платівки став Джек Антонофф, з яким Дель Рей вже працювала над своїм попереднім великим релізом. Тому користувачі вже встигли порівняти два альбоми, назвавши "Chemtrails" продовженням.

Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club, слухайте новий альбом співачки:

Співачка обіцяла випустити альбом ще у серпні або вересні 2020 року. "Вихід альбому затримається ще на 16 тижнів, тому що всі виробництва вінілу закриті до початку березня наступного року", – пояснила Дель Рей.

Lana Del Rey – White Dress, дивіться новий кліп співачки:

Раніше співачка представила кліп на титульний трек зі свого нового альбому. Гайда дивитися його, якщо ви ще не зробили цього.

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