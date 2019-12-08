Чемпіонську Ferrari Шумахера пустили з молотка за понад 6 мільйонів доларів

Гоночну Ferrari Формули-1, на якій Міхаель Шумахер виграв п'ятий чемпіонський титул, продали на аукціоні в Арабських Еміратах. Невідомий покупець заплатив за Ferrari F2002 під номером 219 понад 6,6 мільйона доларів.

Гоночна історія шасі 219 почалася у 2002 році на тестах в Барселоні. У серії передсезонних випробувань і у кваліфікації Гран-Прі Сан-Марино за кермом боліда виступав напарник Шумахера, Рубенс Барікелло. Перед гонкою в Імолі 219 шасі перейшло Шумахеру. Міхаелю вдалося виграти на F2002 під номером 219 тричі – в Сан-Марино, скандальній гонці в Австрії та на Гран-Прі Франції.

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На австрійському А1 Рингу у 2002 році Рубенс Барікелло виконуючи наказ з боксів демонстративно віддав перемогу Міхаелю Шумахеру біля фінішної межі. Епізод призвів до зміни регламенту і короткочасної заборони командної тактики.

Після закінчення сезону 2002 року автомобіль опинився у приватній колекції. За 17 років шасі номер 219 змінило кількох власників. Перед аукціоном в ОАЕ власником боліда був японський поціновувач ексклюзивних машин.

Перед відправкою боліда на аукціон в Абу-Дабі Ferrari F2002 протестував на автодромі у Фьорано син семиразового чемпіона світу, Мік Шумахер. Очікується, що після торгів гоночному автомобілю доведеться знову відвідати базу італійської команди для капітального ремонту. Часте обслуговування необхідне через специфіку формульних болідів тих років – двигун і трансмісія були розраховані на ресурс 350 кілометрів.

Сума у 6 643 750 доларів, яку вдалося виручити за Ferrari F2002 – не рекордна, хоча зазвичай ціна історичних формульних машин з роками тільки зростає. Два роки тому інший болід Шумахера – Ferrari F2001 – продали на аукціоні за 7,5 мільйона доларів.

Щоб долучитися до чемпіонської спадщини Шумахера в Ferrari не обов'язково купувати формульну машину: минулого місяця італійська стайня виставила на продаж двигун V10 з боліда F2002.

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