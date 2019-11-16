Син Шумахера проїхав на легендарному боліді Ferrari свого батька

Син легендарного німецького гонщика, семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік проїхав на чемпіонському боліді свого батька – Ferrari F2002.

У 2002 році за кермом цього боліда Міхаель Шумахер завоював свій п'ятий титул у кар'єрі.

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Зараз аукціонний будинок RM Sotheby’s виставив цей болід на торги, які відбудуться 30 листопада на Гран Прі Абу-Дабі. Стартова ціна лота 5,5-7,5 млн доларів. Перед відправленням машини в Абу-Дабі Мік Шумахер проїхав на ній по заводській трасі Ferrari у Фьорано.

"Я завжди мріяв сісти за кермо цієї машини. Крім того, я вперше пілотував машину Формули-1 на трасі під Фьорано, і це був особливий досвід. Тепер F2002, на якій виступав мій батько, приверне загальну увагу на аукціону, який у партнерстві з Формулою-1 пройде 30 листопада на Гран Прі Абу-Дабі", – сказав Мік після заїзду.

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