Чемпіонка UFC Аманда Нуньєш покликала на бій Кім Кардашян

Кожен хайпує настільки, наскільки може. От, наприклад, чемпіонка UFC Аманда Нуньєш вирішила покликати на октагон інстадіву Кім Кардашян.

Бразильська бійчиня, чемпіонка UFC Аманда Нуньєш викликала на бій Кім Кардашян. Зробила вона це після того, як президент UFC Дейна Уайт сказав, що це могло б бути великою подією. Про це повідомляє TMZ.

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Усе почалося з інтерв'ю Уайта. У ньому він запропонував уявити, що Кім Кардашян могла б погодитися на бій з Амандою Нуньєш. На думку глави UFC, цей турнір став би значною подією для ММА. Уайт вважає, що Кім заробила б на бій стільки, "скільки взагалі нікому не снилося".

Після цього Нуньєш жартома запропонувала Кардашян зустрітися клітці: "Ей, Кім, зробімо це? Лол". Кардашян поки ніяк не відреагувала.

Аманда Нуньєш провела 25 боїв, за підсумками 21 з них вона здобула перемогу.

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