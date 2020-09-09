Чемпіон Формули-1 розповів про авто своєї мрії: його звинуватили у лицемірстві

Шестиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон розповів у своєму інстаграмі, що не може дочекатися виходу серійного електромобіля Mercedes-Benz EQS. Однак не всі фанати гонщика оцінили його вподобання.

Льюїс Хемілтон – відомий вегетаріанець, який усе частіше закликає своїх фанатів задуматися над проблемою екології та пересісти на електромобілі, щоб зменшити шкоду навколишньому середовищу. Цього разу шестиразовий чемпіон Формули-1 розповів, що його "автомобілем мрії" став електричний Mercedes-Benz EQS. Прототип моделі компанія представила у 2019 році на автосалоні у Франкфурті.

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Однак багато фанатів автогонщика дорікають йому тим, що, попри активну "зелену" позицію, робота пілота Формули-1 пов'язана з негативним впливом на довкілля. Крім того, в автопарку британця уже є велика кількість суперкарів з традиційними ДВЗ. Наприклад, гонщик володіє McLaren P1, Ferrari LaFerrari та 599 Aperta, Pagani Zonda 760, а також Ford Shelby Mustang GT500 і декількома "Мерседесами".

Крім цього, у розпорядженні Хемілтона приватний літак, який він часто використовує для перевезення своїх собак. У зв'язку з цим, прихильники автогонщика заявили, що придбання одного електромобіля компанії-спонсора не зможе затьмарити ту шкоду, яку пілот завдає довкіллю щодня.

Mercedes-Benz EQS буде побудований на новій модульній платформі MEA (Modular Electric Architecture) і отримає безрамкові двері. Судячи з показаного раніше концепту, серійний електромобіль отримає два електромотори загальною потужністю 476 кінських сил (760 Нм). До "сотні" модель зможе розганятися за 4,5 секунди, а запас ходу без підзарядки складе близько 700 кілометрів.

Прем'єра Mercedes-Benz EQS повинна відбутися до кінця 2020 року. Орієнтовна вартість складе близько 100 тисяч доларів.

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