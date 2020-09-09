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Названі випадки, коли водій може не уступати дорогу пішоходу

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Коли водій може не пропускати пішохода - фото 1
Коли водій може не пропускати пішохода / mygazeta

В Україні з'явився прецедент щодо одвічного конфлікту пішохода і водія. Так, правила дорожнього руху кажуть, що пішоходи мають перевагу перед водіями, але тільки в разі, коли вони вже ступили на зебру.

Нагадаємо, що близько трьох років тому у Чернігові водій отримав штраф на 255 грн за те, що не пропустив пішохода. Але чоловік вирішив довести свою правоту і подав апеляцію – згодом справу направили на розгляд до Верховного суду.

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Тоді в поліції вважали, що водій порушив пункт 18.1 ПДР про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів і першу частину 122-ї статті КУпАП, (перевищення встановлених обмежень швидкості руху і проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху).

Але через суд чоловікові вдалося відстояти свою правоту і домогтися скасування штрафу за те, що не пропустив пішохода. Це рішення є прецедентом того, що пішохід не завжди правий. Так, у тому випадку, коли пішоходи стоять перед переходом або просто йдуть в його напрямку, вони не мають ніякої переваги перед транспортом. В цьому випадку пішоходи повинні чекати, коли авто проїде.

Названі випадки, коли водій може не уступати дорогу пішоходу - фото 424504

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Джерело: pershij
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