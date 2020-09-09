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Дивіться, як 1500-сильні Bugatti Chiron Pur Sport випробовують на треку

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / carscoops

Напередодні початку поставок клієнтам нових моделей, компанія Bugatti опублікувала відеоролик, в якому показала, як готувала до серії перегонів нові гіперкари Chiron Pur Sport і Chiron Super Sport 300+.

Як випробувальний полігон італійські фахівці обрали 12,6-кілометровий трек у провінції Лечче, біля міста Нардо. Траса, збудована в 1970-х роках, є одним з найвідоміших випробувальних треків, на яких можна розігнатися швидше 400 кілометрів на годину.

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Випробування проводилися протягом чотирьох тижнів. У тестах брали участь 37 людей, які обкатував чотири Chiron Pur Sport і чотири Chiron Super Sport 300+, аналізуючи роботу всіх систем гіперкарів. Фахівці проїхали на автомобілях більше 20 000 кілометрів.

Моделі відрізняється подовженим кузовом, переробленою аеродинамікою, а також форсованим до 16000 сил двигуном. Всього Bugatti випустить 30 примірників Super Sport 300+ за ціною від 3,5 мільйона євро.

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Джерело: motor1
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