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ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
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Матч Челсі – Реал Мадрид відбудеться у рамках другого півфіналу Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!
Сьогодні, 5 травня, відбудеться другий поєдинок півфіналу Ліги Чемпіонів, в якому лондонський Челсі прийме мадридський Реал. Матч пройде у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Вболіваємо разом з Радіо МАКСИМУМ!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ЧЕЛСІ – РЕАЛ МАДРИД
- Дата: 5 травня 2021
- Коли: 22:00
- Місце проведення: Стемфорд Брідж, Лондон
- Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах soccer365, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,20 – 3,35 – 3,35
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЧЕЛСІ – РЕАЛ МАДРИД ТУТ
Нагадаймо собі попередній матч Реал Мадрид – Челсі:
Попередній матч, який відбувся у Мадриді, завершився з нічийним рахунком 1:1. Це, звичайно ж, зіграло на руку лондонській команді, котра зуміла забити важливий для себе гол на виїзді. Тож підопічним Зінедіна Зідана потрібно буде добряче попітніти, щоб не лише перемогти Челсі, а й обіграти їх за кількістю очок. Відразу ж зауважимо, що після попереднього поєдинку букмекери цього разу ставлять на Челсі. Цікаво, чи будуть гравці цієї команди такими ж упевненими та наполегливими у рідних стінах.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЧЕЛСІ – РЕАЛ МАДРИД
Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті вдалося обіграти ПСЖ та потрапити до фіналу Ліги Чемпіонів. Якщо Челсі зуміє обіграти Реал Мадрид, то він теж пройде до фіналу. Тож за головний кубок боротимуться відразу дві англійські команди. А це неабияк підігріває інтерес до саме такого перебігу подій. Ми, звичайно ж, ні на що не натякаємо. Але будемо чесними, що такий фінал було б надзвичайно цікаво дивитися.
Орієнтовні склади команд
- Челсі: Менді – Крістенсен – Сілва – Рюдігер – Аспілікуета – Жоржінью – Канте – Чілвелл – Пулішіч – Маунт – Хаверц
- Реал Мадрид: Куртуа – Одріосола – Рамос – Мілітао – Менді – Модріч – Каземіро – Кроос – Асенсіо – Бензема – Вінісіус
Тримайте кулачки за своїх фаворитів. І нехай переможе найкращий!
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