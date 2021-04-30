Роналду хоче піти з Ювентуса: він доручив агенту знайти новий клуб

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду хоче покинути італійський гранд. Португальський форвард вже доручив своєму агентові Жорже Мендешу знайти новий клуб.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, причина радикального рішення Роналду – виліт Юве з Ліги чемпіонів на етапі 1/8 фіналу.

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"Він став нервовим, дратівливим і віддалився від партнерів по команді. Кріштіану здався. Він не намагається приховати свої почуття, а це тривожний знак".

Нагадаємо, президент Реала Флорентіно Перес виключив можливість повернення футболіста на Сантьяго Бернабеу. Ще одним з варіантів продовження кар'єри португальця можна назвати англійський Манчестер Юнайтед, про це вже пишуть ЗМІ. КріРо доведеться знизити оклад, щоб покинути Апенніни.

36-річний Роналду забив 25 голів у 29 матчах цього сезону Серії А, а також оформив 4 "автографа" в 6 поєдинках Ліги чемпіонів. Контракт Кріштіану зі Старою Синьйорою закінчується в червні 2022 року.

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