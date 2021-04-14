На відео потрапив неймовірний автогол, який вразив навіть суперника

Футболіст Колрейн забив божевільний гол у власні ворота в матчі проти Гленторана. Автогол з 40-метрової відстані не кожен день побачиш. Навіть суперник називає цей забитий м'яч найкращим.

Півзахисник північноірландського клубу Колрейн Джош Карсон відзначився феноменальним автоголом у матчі чемпіонату країни проти Гленторана.

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Футболіст намагався перехопити передачу на суперника, але невдало зіграв в підкаті і з 40-метрової відстані відправив м'яч прямісінько у ворота своєї команди. На сторінці клубу-суперника у Twitter гол охарактеризували так: "Можливо, це найкращий автогол. У воротаря не було шансів".

Possibly the best own goal ever



The goalkeeper had no chance... #WeAreGlentoran #COYG pic.twitter.com/7o0mcP6bhD — Glentoran FC (@Glentoran) April 14, 2021

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