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На відео потрапив неймовірний автогол, який вразив навіть суперника

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Автогол - фото 1
Автогол / sport24

Футболіст Колрейн забив божевільний гол у власні ворота в матчі проти Гленторана. Автогол з 40-метрової відстані не кожен день побачиш. Навіть суперник називає цей забитий м'яч найкращим.

Півзахисник північноірландського клубу Колрейн Джош Карсон відзначився феноменальним автоголом у матчі чемпіонату країни проти Гленторана.

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Футболіст намагався перехопити передачу на суперника, але невдало зіграв в підкаті і з 40-метрової відстані відправив м'яч прямісінько у ворота своєї команди. На сторінці клубу-суперника у Twitter гол охарактеризували так: "Можливо, це найкращий автогол. У воротаря не було шансів".

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