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МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
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Матч Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться у рамках другого півфіналу Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!
Сьогодні, 4 травня, відбудеться другий поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів, в якому французький англійський Манчестер Сіті прийме французький ПСЖ. Матч пройде в Манчестері на стадіоні Етіхад. Вболіваємо разом з Радіо МАКСИМУМ!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПСЖ
- Дата: 4 травня 2021
- Коли: 22:00
- Місце проведення: Етіхад, Манчестер
- Головний арбітр: Бьорн Кейперс (Нідерланди)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах soccer365, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,74 – 4,44 – 4,64
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПСЖ ТУТ
Обігравши Парі Сен-Жермен (2:1) в першому півфінальному матчі, банда Пепа Гвардіоли зробила важливий крок в напрямку жаданого фіналу, важливий, але не останній, і наставник "небесно-блакитних" поспішив застерегти команду: "Я намагаюся зберігати спокій. Футболісти добре тренувалися, всім хочеться грати, але ми маємо контролювати свої емоції. гра у відповідь в півфіналі завжди складніша".
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПСЖ
Не виключено, що в фіналі Ліги чемпіонів зіграють відразу два англійські клуби. В іншій півфінальній парі лондонський Челсі на виїзді зіграв внічию з мадридським Реалом (1:1) і мало хто вірить, що іспанський клуб вийде переможцем з цього протистояння. Зате обидва клуби точно знатимуть потенційного суперника по фіналу, адже зіграють на день пізніше.
Букмекери вважають, що Манчестер Сіті здобуде перемогу і в другому поєдинку, проте не виключено, що матч завершиться внічию. Парижани однозначно мають дати бій.
Орієнтовні склади команд
- Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу, Родрі, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Бернарду Сілва
- ПСЖ: Навас, Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Діалло, Данилу, Паредес, Ді Марія, Верратті, Неймар, Мбаппе
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- 04 травня
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