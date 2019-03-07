Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019

Київське Динамо зіграло проти Челсі на Стемфорд Брідж у 1/8 фіналу Ліги Європи. Дізнайтеся результат захопливого матчу: до вашої уваги рахунок гри, відео голів і огляд поєдинку 7 березня!

Динамо вирушило до англійського Лондона у гості до Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2019. Команда Олександра Хацкевича спробувала зробити маленьке диво у вигляді проходу лондонського Челсі. До вашої уваги огляд поєдинку 7 березня!

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Динамо і Челсі нещодавно зустрічалися у груповому раунді Ліги чемпіонів. У Києві була зафіксована нічия 0:0, а ось на Стемфорд Брідж перемогу святкували лондонці (2:1).

На 17-ій хвилині Педро Родрігес відкрив рахунок. Попри щільний захист команди "Динамо", киянам так і не вдалося захистити свої ворота.

Відео гола Родрігеса (Челсі):

На 65-ій хвилині Вілліан зробив влучно забив зі штрафного у ближню дев'ятку. Захист цього разу знову не впорався зі своєю задачею, через що рахунок став 2:0 на користь "Челсі".

Відео гола Вілліана (Челсі):

На 90-ій хвилині господарям поля вдалося забити ще один гол. У ворота "Динамо" влучив Хадсон-Одой.

Відео гола Хадсона-Одоя (Челсі):

Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь "Челсі". Шанси на вихід у наступний раунд у "Динамо" будуть тільки в тому випадку, якщо вони вдома зможуть забити щонайменше три голи, і при цьому не пропустити жодного!

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