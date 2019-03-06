Реал – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів 2019

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Реал Мадрид – Аякс відбувся у вівторок, 5 березня. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів шаленого поєдинку!

Перша гра Аякс – Реал завершилася з рахунком 0:2, тож ніхто не сприймав голландців всерйоз. Однак явні аутсайдери матчу не тільки не розчарували своїх прихильників, а й вразали увесь футбольний світ, здобувши розгромну перемогу на виїзді.

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Відтак, саме Аякс здобув путівку в чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Дивіться, як це було!

Уже на 7 хвилині матчу гості провели контратаку правим флангом. Тадіч відпасував в середину штрафного, а Зієш в дотик пробив точно під дальню штангу.

Дивитися онлайн відео голу Зієша (Аякс):

За 10 хвилин Аякс подвоїв свою перевагу. Тадіч обіграв у центрі поля двох захисників і запустив в штрафний Давида Нереса. Той увірвався до воротарського і перекинув Куртуа.

Відео голу Нереса (Аякс):

Мадридці не зуміли використати свої шанси, тож перший тайм завершився із рахунком 0:2. Згодом виявилося, що це не межа.

Огляд першого тайму:

На 62 хвилині чергова контратака Аяксу завершилася голом. Ван де Беек віддав пас до лінії штрафного на Тадіча, а той пробив точнісінько в ліву від себе дев'ятку! Після перегляду VAR та довгих роздумів арбітр таки вказав на центр поля.

Дивитись відео голу Тадіча (Аякс):

Реалу пощастило лише на 70 хвилині. Регілон зліва прострелив у центр штрафного, а там Марко Асенсіо в дотик пробив точно в дальній кут. У підсумку м'яч від штанги влетів у сітку! "Вершкові" почали відігруватися, але їх вистачило ненадовго.

Відео голу Асенсіо (Реал):

Через 2 хвилини Аякс розставив всі крапки над "і". Лассе Шьоне зі штрафного майже від бокової поцілив у дальню дев'ятку. Супергол!

Вирішальний гол Шьоне (Аякс):

Господарі так і не змогли показати камбек. А на 92 хвилині захисник Реала Начо за кілька секунд заробив дві жовті, а відтак - і червону картку, тож був змушений покинути поле.

Матч завершився із рахунком 1:4 на користь Аяксу. Голландці продовжать свій шлях у Лізі Чемпіонів, а от Реалу доведеться попрацювати над мотивацією та аналізом помилок.

Огляд і найкращі моменти другого тайму:

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