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Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
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Фахівці Національної Академії наук опублікували свій новий прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні впродовж 6 травня – 5 червня 2020 року. Дані розраховані й для умов збереження карантину і з урахуванням часткового послаблення заходів.
У звіті НАН йдеться, що першим днем епідемії вважається день, коли сумарна кількість виявлених інфікованих перевищила 100 випадків. В Україні це сталось 25 березня. При цьому динаміка поширення COVID-19 у нас рухається приблизно по траєкторії Швеції та Польщі, але з деяким запізненням. Пік хвороби в Україні ще попереду.
До теми: Коли закінчиться пандемія коронавірусу у світі
Попередній прогноз, який науковці складали на 21-27 квітня, досить точно описав загальну кількість інфікованих, але переоцінив смертність у порівнянні з офіційною статистикою. Тепер учені врахували зниження рівня смертності з часом та спрогнозували розвиток епідемії в Україні протягом 28 квітня – 5 травня, зробивши також аналіз можливих сценаріїв на наступний період: 6 травня – 5 червня.
У НАН наголошують, що саме в перший тиждень травня кількість нових інфікованих в день вийде на пологий максимум. Число нових виявлених випадків в пікові дні 2-5 травня буде становити близько 520 випадків за день (при діапазоні значень від 450 до 580 випадків).
Найбільша кількість летальних випадків за тиждень прогнозується на кінець тижня – 5 травня. Йдеться про середню кількість у 11 смертей (при діапазоні від 9 до 15 смертей за день).
Якщо карантин в Україні буде тривати до червня в тому ж обсязі, що і тепер, то:
- пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня 2020, пік летальних випадків – на 3-10 травня 2020;
- після досягнення піку захворюваності (плюс-мінус 500 випадків) зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до 5 червня до середнього значення 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220-610);
- після досягнення піку летальності середнє значення 12 випадків зниження кількості нових летальних випадків буде відбуватися до 5 червня до близько 9 випадків (діапазон прогнозованих значень 6-17).
У порівнянні з прогнозами на травень у попередніх звітах цей прогноз дає дещо меншу кількість інфікованих і летальних випадків при збереженні приблизно тих же дат піків.
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