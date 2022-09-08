Чашка чи горнятко: відомий мовознавець розповів, як правильно

Як правильно говорити – чашка чи горня?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів розповів, як правильно говорити українською у поширених ситуаціях. Деякі поради мовознавця вас здивують!

У своєму блозі на ВВС Олександр Пономарів відповів на запитання українців. Візьміть до уваги рекомендації мовознавця та говоріть красиво!

1. Чи правильно казати раз, два, три під час лічби?

В офіційному мовленні потрібно використовувати один, два, три. А в розмовному можна й раз, два, три.

2. Яка відмінність між словами чашка та горнятко?

Горня, горнятко – це малий горщик. Наприклад: "Він відніс горнятко на стіл і насипав у миску юшки" (Михайло Коцюбинський).

Чашка – невеличка посудина (часто з ручкою), з якої п'ють каву, чай, молоко та інші напої. Каву та чай п'ють також із філіжанки.

Краще говорити "чашка"

3. Коли в українській мові вживати слово на протязі: чи тільки як на різкому струмені повітря чи й тоді, коли йдеться про відстань?

Коли йдеться про відстань, потрібно казати на відстані, на віддалі. А на протязі – це на різкому струмені повітря.

4. Яка відмінність між аеропортом і аеродромом? А коли казати летовище?

Аеропорт – вузловий пункт повітряного транспорту з великим аеродромом.

Аеродром – це ділянка, підготована та обладнана для злету та посадки, розміщення й технічного обслуговування літаків. Синонім – летовище.

Летовище - це аеродром

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