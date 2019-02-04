Що таке мікрозрада і чому це стосується кожного

Мікрозрада – це коли ви таємно спілкуєтеся з іншою людиною / YouTube

Чи можна зраджувати партнера, не усвідомлюючи цього? Можна, якщо ти – мікрозрадник. Цей новий тип зради особливо притаманний сучасним стосункам.

Психологи пояснюють: мікрозрада – це ланцюжок начебто невинних дій, які всі разом свідчать, що людина емоційно або фізично фокусується на комусь іншому, крім своєї коханої половинки.

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Простіше кажучи, мікрозрада – це коли ви таємно спілкуєтеся з іншою людиною в соцмережах, обмінюєтеся своїми локальними жартами, приколами, принижуєте серйозність ваших "реальних" стосунків або записуєте віртуальну коханку (коханця) під кодовим ім'ям в телефоні. Все це – ознаки прихованого флірту, яким ви займаєтеся потайки від партнера. Якщо ви вважаєте, що вам є що приховувати, запитайте себе – чому.

Інші ознаки, на які варто звернути увагу, – це, якщо ваш партнер спілкується з кимось в месенджерах і поспішно згортає віконце, коли ви заходите у кімнату, або вітає колишню з річницею або з якоюсь іншою інтимною подією. Ви можете подумати, що це всего лише дружба. Хоча грань між мікрозрадою і дружбою здається хиткою, її нескладно відрізнити.

Грань між мікрозрадою і дружбою здається хиткою

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