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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Чарівна Катя Осадча вразила ніжним образом

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Кожен вихід популярної української телеведучої Каті Осадчі завжди викликає бурхливі обговорення з приводу незвичайних та стильних нарядів. І цього разу красуня вразила шанувальників свіжим весняним образом.

Так, теледіва вирішила порадувати підписників в Instagram знімком в розкішному і лаконічному платті оригінального крою від всесвітньо відомого Будинку мод Chloé.

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Ведуча "Світського життя" позувала в асиметричному платті молочного кольору з одним рукавом і горловиною-стійкою з колекції весна-літо 2019. Образ зірка доповнила золотим ременем-мотузкою.

Катя Осадча у підписі до фото вирішила розповісти фоловерам про унікальну подію – виставку колекційних нарядів від Chloé, яка відбудеться в Києві.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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