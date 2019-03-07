9 найбільших спокусниць за всю історію людства

Ці жінка настільки вродливі та харизматичні, що нагадують вигаданих персонажів. Проте вони цілком реальні й підкорюють серця фанатів. Дізнайтеся, хто ж найбільші спокусниці.

Мільярди жінок – мільярди історій, проте нам відомі лише деякі з них. Вродливі, сильні та спокусливі жінки швидко закарбовуються у пам'яті та стають кумирами цілих поколінь.

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Життєві історії цих жінок захоплюють, надихають, змушують співпереживати або плакати. Їхні світлини викликають захват та заздрість, адже не можна бути настільки вродливими.

Мата Харі

Мата Харі / Getty Images

Палка куртизанка, талановита танцівниця та потайна шпигунка, на жаль, закінчила своє життя трагічно – її розстріляли. Про неї зняли багато фільмів, адже вона була дівчиною Бонда свого часу. Та й Бонд їй не сильно потрібен був, Мата Харі була самодостатньою жінкою. Секс-шпигунка, звучить звабливо!

Клео де Мерод

Клое де Мерод / Getty Images

Цю фатальну жінку звали Клеопатра Діана де Мерод. Вона звела з розуму Леопольда II, короля Бельгії. Вона підкорила відомих митців – Клімта, Дега, Тулуз-Лотрека, Болдіні, Ленбаха – на картинах яких часто з'являлася в образах напівоголених граційних танцівниць та тендітних балерин.

Грейс Келлі

Грейс Келлі / Getty Images

Дівчина була однією з найбільш високооплачуваних актрис свого часу. Попит на її акторську гру був шалений. Попри свою зайнятість, Грейс Келлі закохала у себе принца та стала княгинею Монако. Після її смерті, принц Реньє залишився самотнім удівцем і так ні з ким більше не побрався.

Мерлін Монро

Мерлін Монро / Getty Images

Ідеальна жінка. Саме так характеризують Мерлін Монро. Її фігурі заздрили усі жінки. Її зовнішність стала еталонною і всі хотіли виглядати так само. Мерлін – кумир мільйонів та володарка статусу однієї з найспокусливіших жінок в історії людства.

Джессіка Реббіт

Джессіка Реббіт / Getty Images

Крихітка Джессіка відома по кінострічці "Хто підставив кролика Роджера". Те, що це анімований персонаж, не заважає їй бути досить реальною у мріях. Звабливі вигини тіла, сексуальний голос роблять руду бестію гарячою фантазією багатьох чоловіків.

Орнелла Муті

Орнелла Муті / Getty Images

Ми пам'ятаємо, як героїня Орнелли Муті приборкала норовистого Адріано Челентано. Ця гаряча італійка також заволоділа серцями цілої армії фанатів. І навіть зараз чудово виглядає!

Діта фон Тіз

Діта фон Тіз / Getty Images

Королева бурлеску завжди виглядає бездоганно. Тільки подивишся на неї і вже підкорений потужною харизмою. Діта фон Тіз стала живою легендою в історії фетишу. Костюми танцівниці звабливі на всі 100%. До речі, Діта також модель і акторка.

Моніка Белуччі

Моніка Белуччі / Getty Images

Моніку Белуччі, зазвичай, уявляють як її кіноперсонажа Малену – неприступну та неймовірно вродливу італійку. У них все ж є дещо спільне – кожен готовий впасти до ніг Моніки, яка полонить серця одним лише поглядом.

Геллі Беррі

Холлі Беррі / Getty Images

Ця американська кіноакторка відома всім за роллю Жінки-кішки. Геллі Беррі, як і її кіноперсонаж, має заманливий погляд, плавні рухи та вроду, яка негайно бере чоловіків у полон.

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