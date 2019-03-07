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9 найбільших спокусниць за всю історію людства
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Ці жінка настільки вродливі та харизматичні, що нагадують вигаданих персонажів. Проте вони цілком реальні й підкорюють серця фанатів. Дізнайтеся, хто ж найбільші спокусниці.
Мільярди жінок – мільярди історій, проте нам відомі лише деякі з них. Вродливі, сильні та спокусливі жінки швидко закарбовуються у пам'яті та стають кумирами цілих поколінь.
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Життєві історії цих жінок захоплюють, надихають, змушують співпереживати або плакати. Їхні світлини викликають захват та заздрість, адже не можна бути настільки вродливими.
Мата Харі
Палка куртизанка, талановита танцівниця та потайна шпигунка, на жаль, закінчила своє життя трагічно – її розстріляли. Про неї зняли багато фільмів, адже вона була дівчиною Бонда свого часу. Та й Бонд їй не сильно потрібен був, Мата Харі була самодостатньою жінкою. Секс-шпигунка, звучить звабливо!
Клео де Мерод
Цю фатальну жінку звали Клеопатра Діана де Мерод. Вона звела з розуму Леопольда II, короля Бельгії. Вона підкорила відомих митців – Клімта, Дега, Тулуз-Лотрека, Болдіні, Ленбаха – на картинах яких часто з'являлася в образах напівоголених граційних танцівниць та тендітних балерин.
Грейс Келлі
Дівчина була однією з найбільш високооплачуваних актрис свого часу. Попит на її акторську гру був шалений. Попри свою зайнятість, Грейс Келлі закохала у себе принца та стала княгинею Монако. Після її смерті, принц Реньє залишився самотнім удівцем і так ні з ким більше не побрався.
Мерлін Монро
Ідеальна жінка. Саме так характеризують Мерлін Монро. Її фігурі заздрили усі жінки. Її зовнішність стала еталонною і всі хотіли виглядати так само. Мерлін – кумир мільйонів та володарка статусу однієї з найспокусливіших жінок в історії людства.
Джессіка Реббіт
Крихітка Джессіка відома по кінострічці "Хто підставив кролика Роджера". Те, що це анімований персонаж, не заважає їй бути досить реальною у мріях. Звабливі вигини тіла, сексуальний голос роблять руду бестію гарячою фантазією багатьох чоловіків.
Орнелла Муті
Ми пам'ятаємо, як героїня Орнелли Муті приборкала норовистого Адріано Челентано. Ця гаряча італійка також заволоділа серцями цілої армії фанатів. І навіть зараз чудово виглядає!
Діта фон Тіз
Королева бурлеску завжди виглядає бездоганно. Тільки подивишся на неї і вже підкорений потужною харизмою. Діта фон Тіз стала живою легендою в історії фетишу. Костюми танцівниці звабливі на всі 100%. До речі, Діта також модель і акторка.
Моніка Белуччі
Моніку Белуччі, зазвичай, уявляють як її кіноперсонажа Малену – неприступну та неймовірно вродливу італійку. У них все ж є дещо спільне – кожен готовий впасти до ніг Моніки, яка полонить серця одним лише поглядом.
Геллі Беррі
Ця американська кіноакторка відома всім за роллю Жінки-кішки. Геллі Беррі, як і її кіноперсонаж, має заманливий погляд, плавні рухи та вроду, яка негайно бере чоловіків у полон.
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