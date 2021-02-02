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Chanel випустив мініфільм про улюблену музику Габріель Шанель

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Ролик присвятили улюбленим композиціям Габріель Шанель - фото 1
Ролик присвятили улюбленим композиціям Габріель Шанель

Chanel виклав у мережу новий мініфільм про Габріель Шанель. Він присвячений місцю, яке в її житті та творчості посідала музика, а також її улюбленим музикантам.

Ролик дозволяє нам зрозуміти, яка музика надихала Габріель Шанель та допомагала їй творити. Гайда дивитися мініфільм, а також додавати композиції до свого плейлиста.

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Якби життя Габріель Шанель було плейлистом, то дуже еклектичним – від церковних гімнів до джазу у нічних клубах, від арій, зіграних на роялі в її салоні, до рок-концертів у Лондоні. Музика, наповнювала життя мадемуазель, була такою ж динамічною, як і вона сама, – йдеться в описі ролика на ютубі.

Нагадаємо, у кінці січня нинішній креативний директор Chanel Віржіні Віар представила кутюрну колекцію сезону весна-літо 2021.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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