Племінниці принцеси Діани прикрасили модний глянець

Племінниці-двійнята покійної принцеси Діани леді Амелія і леді Еліза Спенсер знялися для обкладинки нового номера британського журналу Tatler і дали спільне інтерв'ю, в якому серед іншого вперше розповіли про свою знамениту тітку.

28-річні сестри, дочки молодшого брата Діани Чарльза Спенсера, назвали тітоньку неймовірно теплою і люблячою, яка ставилася до них майже по-материнськи. Хоча їм було тільки п'ять років, коли Діана загинула в катастрофі, вони добре її пам'ятають.

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"Вона завжди намагалася спілкуватися з нами, і у неї був талант читати дитячі серця", – сказали Еліза і Амелія. Дівчата, які виросли в Південній Африці, кажуть, що в дитинстві знали її просто, як тітку.

Сестри згадали день, коли вони були з Діаною на пляжі поблизу Кейптауна. Тоді до них наблизився папараці. Щоб дівчинки, що не розуміли, що відбувається, не злякалися, принцеса, прагнучи захистити їх, перетворила все у веселу гру. І вони втекли від фотографа до машини. Лише подорослішавши кузини принців Вільяма і Гаррі зрозуміли, що насправді тоді відбулося.

У графа Спенсера в цілому семеро дітей від трьох шлюбів.

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