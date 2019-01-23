Вікторія Бекхем похизувалась стрункою фігурою у спортзалі

Відома британка Вікторія Бекхем знову здивувала фанатів ідеальною формою. Жінка розбирається не тільки у моді, а й знає секрети молодості.

44-річна дизайнерка та дружина Девіда Бекхема Вікторія встигає не тільки займатись кар'єрою та родиною, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Зірка вже чимало років залишаться однією з ікон стилю у британському та американському шоу-бізнесі, тому не дивно, що за нею стежать понад млн підписників.

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Нещодавно Вікторія розкрила невеличку таємницю своєї ідеальної стрункої фігури, а саме постійні заняття у спортзалі. Кадри з тренувань викликали справжні захват у прихильників, адже у своєму віці Бекхем може з легкістю позмагатись з юними зірками.

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