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Японія очолила список найрозумніших країн світу

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Японія виявилася найрозумнішою країною - фото 1
Японія виявилася найрозумнішою країною / pexels

Японія посіла перше місце у рейтингу найрозумніших країн світу, який склав британський порталом Vouchercloud.

Рейтинг заснований на даних про кількість лауреатів Нобелівської премії у кожній країні, а також на інформації про успіхи населення в навчанні і рівні середнього IQ. У списку переважають країни Азії та Європи. На думку автора статті, за країнами Азії майбутнє нашої планети.

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Так, наа другому місці рейтингу опинилася Швейцарія, на третьому – Китай. Сполучені Штати зайняли четверту позицію в списку, Нідерланди – п'яту. Також у перелік найрозумніших країн увійшли Бельгія, Великобританія, Канада і Південна Корея.

Рейтинг найрозумніших країн світу - фото 301017
Рейтинг найрозумніших країн світу

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Джерело: forbes
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