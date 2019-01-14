У США сотні людей проїхалися в метро без штанів: фотофакт

Американці взяли участь у щорічному флешмобі, з'явившись в підземному транспорті частково оголеними.

У США в деяких мегаполісах люди взяли участь у традиційному флешмобі "Поїздка в метро без штанів". Ця акція стала вісімнадцятою за рахунком і проводиться вона в країні щорічно.

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Американці взяли участь у щорічному флешмобі

За традицією, учасники акції з'являються в метро у звичайному зимовому одязі, але без штанів. Вони залишаються незворушними, незважаючи на деяку незручність через часткове оголення.

Організатори акції закликають учасників говорити, що вони "просто забули одягнути штани", і що "їм трохи холодно".

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