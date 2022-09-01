Церковний календар на вересень 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у вересні 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на вересень 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 вересня, четвер

Мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників. Святителя. Мучеників Тимофія, Агапія і Фекли

2 вересня, п'ятниця

Пророка Самуїла. Мучеників Севира і Мемнона та з ними 37-ми мучеників

3 вересня, субота

Ап. Тадея; муч. Васси

4 вересня, неділя

Мучч. Агатоніка, Северіяна, Зенона та ін.

5 вересня, понеділок

Віддання Успіння. Муч. Луппа; свщмч. Іринея Ліонського

6 вересня, вівторок

Свщмч. Євтихія

7 вересня, середа

Апп. Тита і Вартоломея

8 вересня, четвер

Мучч. Адріяна й Наталії

9 вересня, п'ятниця

Преп. Пімена

10 вересня, субота

Преп. Мойсея Мурина; св. Августина, єп. Іппонського

11 вересня, неділя

Усікновення голови св. Йоана Хрестителя

12 вересня, понеділок

Свв. Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських

13 вересня, вівторок

Покладення пояса Пресв. Богородиці

14 вересня, середа

Початок Церковного року. преп. Симеона Стовпника

15 вересня, четвер

Муч. Маманта; св. Івана Посника, патр. Царгород

16 вересня, п'ятниця

Свщмч. Антима, єп. Никодимії; преп. Теоктиста

17 вересня, субота

Свщмч. Вавили, єп. Антіохії; прор. Мойсея Боговидця

18 вересня, неділя

Прор. Захарії, батька св. Йоана Христ

19 вересня, понеділок

Чудо арх. Михаїла; мучч. Євдоксія й ін

20 вересня, вівторок

Передсв. Різдва Пресв. Богородиці. Муч. Созонта

21 вересня, середа

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

22 вересня, четвер

Праведних Йоакима й Анни; муч. Северіяна

23 вересня, п'ятниця

Мучч. Минодори, Митродори й Німфодори

24 вересня, субота

Преп. Теодори Олександрійської

25 вересня, неділя

Віддання Різдва Пресв. Богородиці. Свщмч. Автоном

26 вересня, понеділок

Передсвяття Воздвиження. Свщмч. Корнилія

27 вересня, вівторок

ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО

28 вересня, середа

Вмуч. Микити

29 вересня, четвер

Вмуч. Євфимії

30 вересня, п'ятниця

Мучч. Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на вересень 2022 року

1 вересня, четвер

Св. мч. Андрея Стратопедарха – сотника, і тих, що з ним

2 вересня, п'ятниця

Св. прор. Самуїла

3 вересня, субота

Св. ап. Тадея, Св. мч. Васси

4 вересня, неділя

Неділя 12-та по Зісланні Святого Духа. Св. мч. Агатоніка і тих, що з ним

5 вересня, понеділок

Тиждень 13-ий по Зісланні Святого Духа. Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Св. мч. Луппа. Св. свщмч. Іринея, єп. Ліонського

6 вересня, вівторок

Св. свщмч. Євтиха

7 вересня, середа

Повернення мощів св. ап. Вартоломея. Св. ап. Тита

8 вересня, четвер

Свв. мчч. Адріяна й Наталії

9 вересня, п'ятниця

Прп. Пімена

10 вересня, субота

Прп. Мойсея Мурина. Св. Авґустина, єп. Іппонського. Св. мч. Гебре Михаїла, пресв. етіопського. Собор преподобних отців Печерських, що спочивають у дальніх печерах

11 вересня, неділя

Неділя 13-та по Зісланні Святого Духа. Усікновення чесної голови чесного і славного прор., предтечі та хрестителя Йоана

12 вересня, понеділок

Тиждень 14-ий по Зісланні Святого Духа. Свв. отців наших, патріархів Царгородських, Олександра, Йоана і Павла Нового

13 вересня, вівторок

Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці

14 вересня, середа

Початок індикту, тобто Нового року. Пам'ять преп. Симеона Стовпника і матері його, Марти. Собор Пресв. Богородиці, що в Міясинах

15 вересня, четвер

Св. мч. Маманта. Прп. Йоана Посника, патріарха Царгородського

16 вересня, п'ятниця

Св. свщмч. Антима, єп. Нікомидійського. Прп. Теоктиста, співпосника великого Євтимія

17 вересня, субота

Св. свщмч. Вавили, єп. Антіохійського. Св. прор. й боговидця Мойсея

18 вересня, неділя

Неділя 14-та по Зісланні Святого Духа. Свв. прор. Захарії та праведної Єлисавети, батьків чесного Йоана Предтечі

19 вересня, понеділок

Тиждень 15-ий по Зісланні Святого Духа. Спогад про чудо, яке було в Колосах, тобто в Хонах, від архистратига Михаїла. Св. мч. Євдоксія і тих, що з ним. Прп. Архипа

20 вересня, вівторок

Передсвяття Різдва Пресв. Богородиці. Св. мч. Созонта

21 вересня, середа

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії

22 вересня, четвер

Свв. і прав. богоотців Йоакима й Анни. Св. мч. Северіяна

23 вересня, п'ятниця

Свв. мучениць Минодори, Митродори й Німфодори

24 вересня, субота

Субота перед Воздвиженням. Прп. Теодори Олександрійської

25 вересня, неділя

Неділя 15-та по Зісланні Святого Духа, перед Воздвиженням. Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Св. свщмч. Автонома

26 вересня, понеділок

Тиждень 16-ий по Зісланні Святого Духа. Пам'ять оновлення храму св. Воскресіння Христа і Бога нашого. Предсвяття Воздвиження чесного й животворчого Хреста. Св. свщмч. Корнилія сотника

27 вересня, вівторок

Всесвітнє Воздвиження чесного й животворного Хреста

28 вересня, середа

Св. влкмч. Никити. Свщмч. Никити Будки

29 вересня, четвер

Св. влкмч. Євфимії всехвальної

30 вересня, п'ятниця

Св. мч. Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любови

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