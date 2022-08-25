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День ангела у вересні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у вересні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у вересні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у вересні.
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Усі Дні Ангела у вересні 2022 вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на вересень 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 вересня
|
Микола, Андрій, Тимофій, Фекла
|
2 вересня
|
Віктор, Олександр, Володимир, Лев, Іван, Максим, Самуїл, Микола, Степан, Федір, Тимофій
|
3 вересня
|
Ігнатій, Олександр, Корнилій, Павло, Тадей, Рафаїл, Марфа
|
4 вересня
|
Олексій, Олександр, Опанас, Гавриїл, Василь, Іван, Ісакій, Іларіон, Макар, Федір, Михайло, Фелікс, Аріадна
|
5 вересня
|
Іван, Єфрем, Микола, Федір, Павло
|
6 вересня
|
Георгій, Арсеній, Кузьма, Петро, Максим
|
7 вересня
|
Іван, Володимир, Мойсей
|
8 вересня
|
Віктор, Адріан, Георгій, Дмитро, Роман, Петро, Наталя, Марія
|
9 вересня
|
Олександр, Володимир, Іван, Дмитро, Степан, Михайло, Анфіса
|
10 вересня
|
Олексій, Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Опанас, Веніамін, Григорій, Георгій, Денис, Захар, Юхим, Іван, Іларіон, Ігнатій, Йосип, Лук'ян, Леонтій, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Степан, Сергій, Федір, Сусанна, Анна
|
11 вересня
|
Іван
|
12 вересня
|
Олексій, Олександр, Арсеній, Гаврило, Василь, Григорій, Данило, Єфрем, Ігнатій, Іван, Корнилій, Макар, Леонід, Максим, Павло, Микола, Петро, Степан, Семен, Федір, Єлизавета, Ангеліна, Євгенія
|
13 вересня
|
Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло
|
14 вересня
|
Семен, Наталя, Марфа, Тетяна
|
15 вересня
|
Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан, Серафима, Ксенія
|
16 вересня
|
Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Філіп, Сергій, Домініка, Василина
|
17 вересня
|
Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Мойсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан, Євгенія
|
18 вересня
|
Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір, Іраїда, Єлизавета, Раїса
|
19 вересня
|
Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло, Фекла
|
20 вересня
|
Андрій, Олександр, Василь, Євген, Григорій, Іван, Лев, Макар, Михайло, Петро, Микола, Степан
|
21 вересня
|
Георгій, Іван, Марія
|
22 вересня
|
Олексій, Олександр, Опанас, Григорій, Василь, Дмитро, Йосип, Захар, Микита, Сергій, Анна
|
23 вересня
|
Василь, Андрій, Гаврило, Євген, Гліб, Іван, Костянтин, Климент, Микола, Петро, Павло, Семен, Тетяна
|
24 вересня
|
Герман, Віктор, Дмитро, Короп, Микола, Лев, Петро, Сергій, Роман, Ія, Євдокія
|
25 вересня
|
Афанасій, Олексій, Данило, Микола, Іван, Семен, Юліан, Федір
|
26 вересня
|
Ілля, Олександр, Корнилій, Лук'ян, Леонтій, Микола, Степан, Петро, Юліан
|
27 вересня
|
Іван
|
28 вересня
|
Герасим, Андрій, Григорій, Віссаріон, Дмитро, Іван, Йосип, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микита, Петро, Микола, Порфирій, Степан, Семен, Федот, Яків, Людмила, Євдокія, Марія
|
29 вересня
|
Віктор, Олексій, Григорій, Йосип, Сергій, Людмила
|
30 вересня
|
Дмитро, Іван, Зіновій, Ілля, Мирон, Павло, Віра, Олександра, Любов, Ірина, Софія, Надія
Картинки з Днем ангела
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