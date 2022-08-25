День ангела у вересні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у вересні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у вересні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у вересні.

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Усі Дні Ангела у вересні 2022 вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на вересень 2022

Дата Ім'я 1 вересня Микола, Андрій, Тимофій, Фекла 2 вересня Віктор, Олександр, Володимир, Лев, Іван, Максим, Самуїл, Микола, Степан, Федір, Тимофій 3 вересня Ігнатій, Олександр, Корнилій, Павло, Тадей, Рафаїл, Марфа 4 вересня Олексій, Олександр, Опанас, Гавриїл, Василь, Іван, Ісакій, Іларіон, Макар, Федір, Михайло, Фелікс, Аріадна 5 вересня Іван, Єфрем, Микола, Федір, Павло 6 вересня Георгій, Арсеній, Кузьма, Петро, Максим 7 вересня Іван, Володимир, Мойсей 8 вересня Віктор, Адріан, Георгій, Дмитро, Роман, Петро, Наталя, Марія 9 вересня Олександр, Володимир, Іван, Дмитро, Степан, Михайло, Анфіса 10 вересня Олексій, Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Опанас, Веніамін, Григорій, Георгій, Денис, Захар, Юхим, Іван, Іларіон, Ігнатій, Йосип, Лук'ян, Леонтій, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Степан, Сергій, Федір, Сусанна, Анна 11 вересня Іван 12 вересня Олексій, Олександр, Арсеній, Гаврило, Василь, Григорій, Данило, Єфрем, Ігнатій, Іван, Корнилій, Макар, Леонід, Максим, Павло, Микола, Петро, Степан, Семен, Федір, Єлизавета, Ангеліна, Євгенія 13 вересня Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло 14 вересня Семен, Наталя, Марфа, Тетяна 15 вересня Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан, Серафима, Ксенія 16 вересня Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Філіп, Сергій, Домініка, Василина 17 вересня Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Мойсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан, Євгенія 18 вересня Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір, Іраїда, Єлизавета, Раїса 19 вересня Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло, Фекла 20 вересня Андрій, Олександр, Василь, Євген, Григорій, Іван, Лев, Макар, Михайло, Петро, Микола, Степан 21 вересня Георгій, Іван, Марія 22 вересня Олексій, Олександр, Опанас, Григорій, Василь, Дмитро, Йосип, Захар, Микита, Сергій, Анна 23 вересня Василь, Андрій, Гаврило, Євген, Гліб, Іван, Костянтин, Климент, Микола, Петро, Павло, Семен, Тетяна 24 вересня Герман, Віктор, Дмитро, Короп, Микола, Лев, Петро, Сергій, Роман, Ія, Євдокія 25 вересня Афанасій, Олексій, Данило, Микола, Іван, Семен, Юліан, Федір 26 вересня Ілля, Олександр, Корнилій, Лук'ян, Леонтій, Микола, Степан, Петро, Юліан 27 вересня Іван 28 вересня Герасим, Андрій, Григорій, Віссаріон, Дмитро, Іван, Йосип, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микита, Петро, Микола, Порфирій, Степан, Семен, Федот, Яків, Людмила, Євдокія, Марія 29 вересня Віктор, Олексій, Григорій, Йосип, Сергій, Людмила 30 вересня Дмитро, Іван, Зіновій, Ілля, Мирон, Павло, Віра, Олександра, Любов, Ірина, Софія, Надія

Картинки з Днем ангела

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