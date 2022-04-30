Церковний календар на травень 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким) на травень 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на травень 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 травня, неділя​

Томина. Преп. Івана, учня Григорія Декаполіта

2 травня, понеділок

Преп. Івана, Печерника

3 травня, вівторок

Проводи. Преп. Теодора Трихіни

4 травня, середа

Свщмч. Януарія й інших

5 травня, четвер

Препп. Теодора Сікіота і Віталія

6 травня, п'ятниця

Вмуч. Юрія Переможця

7 травня, субота

Муч. Сави Стратилата

8 травня, неділя

Мироносиць. Ап. і єванг. Марка

9 травня, понеділок

Свщмч. Василія, єп. Амасійського

10 травня, вівторок

Свщмч. Симеона; свят. Стефана Волинського

11 травня, середа

Апп. Ясона й Сосіпатра; мучч. Максима, Дади й ін.

12 травня, четвер

9-х мучч. у Кизиці; преп. Мемнона, чудотворця

13 травня, п'ятниця

Ап. Якова, брата св. Йоана Богослова

14 травня, субота

Прор. Єремії, Тамари

15 травня, неділя

Розслабленого. Свят. Атанасія Великого. аєп. Олександр.

16 травня, понеділок

Мучч. Тимотея і Маври. Преп. Теодосія Печерського

17 травня, вівторок

Муч. Пелагії

18 травня, середа

Муч. Ірини, Преп. Никифора, ігум. Мідійського

19 травня, четвер

Праведного і многостражд. Йова

20 травня, п'ятниця

Муч. Акакія, Поява Чесного Хреста в Єрусалимі

21 травня, субота

Ап. Йоана Богослова, Преп. Арсенія Великого

22 травня, неділя

Самарянки. Перенесення мощей Миколая Чудотворця, Прор. Ісаї; муч. Христофора

23 травня, понеділок

Ап. Симона Зилота

24 травня, вівторок

Рівноапп. Кирила і Методія, учит. слов'ян

25 травня, середа

Святт. Єпіфанія, єп. Кіпру і Германа, патр. Єрусал.

26 травня, четвер

Муч. Глікерії

27 травня, п'ятниця

Муч. Ісидора

28 травня, субота

Преп. Пахомія Великого

29 травня, неділя

Сліпонародженого. Преп. Теодора Освященного; мучч. Віта, модеста й ін.

30 травня, понеділок

Ап. Андроніка й інших із ним

31 травня, вівторок

Мучч. Теодота, Петра, Діонісія, Андрія й ін.

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на травень 2022 року

1 травня, неділя​

Неділя Томина. (Пам'ятка з'явлення воскреслого Спасителя учням і утвердження у вірі ап. Томи). Свято Божого Милосердя. Прп. Йоана, уч. Григорія Декаполіта і Косми єп. Халкидонського.

2 травня, понеділок

Прп. Йоана Ветхопещерника, св. мч. Пафнутія, єп. Єрусалимського.

3 травня, вівторок

Прп. Теодора Тріхини.

4 травня, середа

Св. свщмч. Януарія, єпископа.

5 травня, четвер

Прп. Теодора Сикеота, єп. Анастазіопольського. Свята година.

6 травня, п'ятниця

Св. влкмч. Георгія (Юрія) Побідоносця і чудотворця. Перша П'ятниця.

7 травня, субота

Св. мч. Сави Стратилата і з ним 70-ох воїнів, св. Моніки. Перша Субота.

8 травня, неділя

Неділя Мироносиць. Св. ап. Марка Євангелиста.

9 травня, понеділок

Св. свщмч. Василія, єп. Амасійського.

10 травня, вівторок

Св. свщмч. Симеона.

11 травня, середа

Свв. апп. Ясона і Сосіпатра, свв. мчч. Максима, Дади, Кінтіліяна.

12 травня, четвер

Свв. 9 мчч. у Кизиці і прп. Мемнона Єгипетського, чудотворця.

13 травня, п'ятниця

Св. ап. Якова Заведея, брата св. Йоана Богослова. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми.

14 травня, субота

Св. пророка Єремії.

15 травня, неділя

Неділя Розслабленого. Св. Атаназія Великого, архієп. Александрійського.

16 травня, понеділок

Прп. Теодозія Печерського, свщмчч. Тимотея і Маври.

17 травня, вівторок

Прпмч. Пелагії Тарсійської.

18 травня, середа

Св. славної мч. Ірини. Преполовенія П'ятдесятниця.

19 травня, четвер

Св. Праведного Йова Многострадального.

20 травня, п'ятниця

Поява на небі Чесного Хреста Господнього в Єрусалимі.

21 травня, субота

Св. Йоана Богослова, Апостола і Євангелиста, прп. Арсенія Великого.

22 травня, неділя

Неділя Самарянки. Перенесення мощей св. Отця нашого Николая Чудотворця, пророка Ісаї, св. мч. Христофора.

23 травня, понеділок

Св. ап. Симона Зилота.

24 травня, вівторок

Св. свщмч. Мокія, прп. Методія, єп. Моравського, учителя слов’янського. Дев'ятниця до Вознесіння Господнього.

25 травня, середа

Свв. Єпіфанія, єп. Кипрського і Германа, патріарха Константинопольського.

26 травня, четвер

Св. мч. Гликерії і мч. Олександра Кипрського.

27 травня, п'ятниця

Св. мч. Ісидора.

28 травня, субота

Прп. Пахомія Великого.

29 травня, неділя

Неділя Сліпородженого. Прп. Теодора освященного. Св. Жанни д'Арк.

30 травня, понеділок

Св. ап. Андроніка.

31 травня, вівторок

Св. мч. Теодота Агкирського і мчч. 7-ох дів.

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