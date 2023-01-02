Церковний календар на січень 2023 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у січні 2023 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на січень 2023 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 січня, неділя

​Муч. Боніфатія

2 січня, понеділок

​Передсвяття Різдва Христового, Свщмч. Ігнатія Богоносця

3 січня, вівторок

Муч. Юліяни

4 січня, середа

Вмуч. Анастасії

5 січня, четвер

Десятьох мчч. Критських

6 січня, п'ятниця

Навечір'я Різдва Христового, Препмуч Євгенії

7 січня, субота

РІЗДВО ХРИСТОВЕ

8 січня, неділя

​Собор Пр. Богородиці і св. Йосифа Обручника

9 січня, понеділок

Первомученика і архидиякона Стефана

10 січня, вівторок

2000 мчч. спалених у Нікомидії

11 січня, середа

14000 дітей, убитих у Вифлеємі; прп. Маркела

12 січня, четвер

Муч. Анісії; преп. Зотика, пресвіт.

13 січня, п'ятниця

Віддання Різдва Христового, Преп. Меланії Римлянки

14 січня, субота

Обрізання ГНІХ і св. Василія Великого

15 січня, неділя

​Передсвяття Богоявління, Св. Сильвестра, Папи

16 січня, понеділок

Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія

17 січня, вівторок

Собор 70 апп.; преп. Теоктиста ігумена

18 січня, середа

Навечір'я Богоявління, Мучч. Теопемпта й Теони

19 січня, четвер

БОГОЯВЛІННЯ ГОСПОДНЄ

20 січня, п'ятниця

Собор св. Івана Хрестителя

21 січня, субота

Преп. Юрія Хозевіта; преп. Домініки; іспов. Ємілія

22 січня, неділя

Муч. Полієвкта

23 січня, понеділок

Св. мучч. Пратулинських, Св. Григорія Ніс.; препп. Дометіяна і Маркіяна

24 січня, вівторок

Преп. Теодосія Великого

25 січня, середа

Муч. Татіяни

26 січня, четвер

Мучч. Єрмила і Стратоніка

27 січня, п'ятниця

Віддання Богоявління, Препмучч. Отців, убитих у Синаї

28 січня, субота

Препп. Павла Тебського та Івана Кущника

29 січня, неділя

Закхея. Поклін оковам св. ап. Петра

30 січня, понеділок

Преп. Антонія Великого

31 січня, вівторок

​Свв. Атанасія і Кирила, аєпп. Олександрій­ських

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на січень 2023 року

1 січня, неділя

​Неділя перед Рождеством. Святих Отців. Св. мч. Боніфатія

2 січня, понеділок

​Предпразденство Рождества Христового. Св. свщмч. Ігнатія Богоносця

3 січня, вівторок

​Св. мч. Юліянії

4 січня, середа

Св. влкмч. Анастасії​

5 січня, четвер

Свв. 10 мчч. на Криті. Свята година. Дев'ятниця до св. Василія Великого

6 січня, п'ятниця

Навечір'я Рождества Христового. Прп. мч. Євгенії. Перша П'ятниця. Строгий піст

7 січня, субота

РОЖДЕСТВО ІСУСА ХРИСТА

8 січня, неділя

​Неділя по Рождестві. Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа Обручника

9 січня, понеділок

Святого Первомученика Стефана Архідиякона, прп. Теодора Начертанного, ісп.

10 січня, вівторок

Свв. 20 тисяч мчч. у Нікомидії. Дев'ятниця до Богоявлення

11 січня, середа

Свв. 14 тисяч дітей, убитих у Вифлеємі, прп. Маркела

12 січня, четвер

Св. мч. Анизії, прп. свщмч. Зотика

13 січня, п'ятниця

Віддання Рождества Христового, прп. Меланії Римлянки. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми

14 січня, субота

Обрізання ГНІX. Св. Василія Великого, архієп. Кесарії Кападокійської

15 січня, неділя​

Неділя перед Богоявленням. Предпразденство Богоявлення. Св. Сильвестра, Папи Римського

16 січня, понеділок

Св. пророка Малахії, мч. Гордія

17 січня, вівторок

Собор 70-ох апостолів. Прп. Теоктиста

18 січня, середа

Навечір'я Богоявлення. Св. свщмч. Теопемпта, єп. Нікомидійського і Теони, волхва. Строгий піст

19 січня, четвер

БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ

20 січня, п'ятниця

Собор св. славного пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана

21 січня, субота

Прп. Георгія Хозевіта, прп. Домніки, ісп. Еміліяна

22 січня, неділя

Неділя по Богоявленні. Св. мч. Полієвкта

23 січня, понеділок

Св. Григорія, єп. Нисійського, блаженних мчч. Пратулинських

24 січня, вівторок

Прп. Теодозія Великого

25 січня, середа

Св. мч. Татіяни

26 січня, четвер

Св. мчч. Єрмила і Стратоніка, св. Тамари

27 січня, п'ятниця

Віддання Богоявлення. Прпп. мчч. в Синаї і Раїті

28 січня, субота

Прпп. Павла Тивейського, першого пустинножителя і Йоана Кущника

29 січня, неділя

Неділя Закхея. Поклін чесним оковам св. всехвального апостола Петра

30 січня, понеділок

Прп. і богоносного отця нашого Антонія Великого

31 січня, вівторок

​Свв. Атаназія і Кирила, архієпископів Александрійських, св. Йоана Боско

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