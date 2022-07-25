Церковний календар на серпень 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у серпні 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на серпень 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 серпня, понеділок

Тиждень 8-ий по Зісланні Святого Духа. Прп. Макрини, сестри св. Василія Великого. Прп. Дія

2 серпня, вівторок

Св. славного прор. Іллі

3 серпня, середа

Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, і Йоана, співпосника його. Св. прор. Єзекиїла

4 серпня, четвер

Св. мироносиці й рівноап. Марії Магдалини. Повернення мощів св. свщмч. Фоки

5 серпня, п'ятниця

Свв. мчч. Трофима, Теофіла і тих, що з ними

6 серпня, субота

Св. влкмч. Христини. Свв. мчч. Бориса і Гліба, у святому хрещенні названих Романом і Давидом

7 серпня, неділя

Неділя 8-ма по Зісланні Святого Духа. Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці. Пам'ять свв. жінок Олімпіяди і Євпраксії

8 серпня, понеділок

Тиждень 9-ий по Зісланні Святого Духа. Св. свщмч. Єрмолая і тих, що з ним. Св. прпмч. Параскеви

9 серпня, вівторок

Св. влкмч. й цілителя Пантелеймона. Св. Климента, архиєп. Охридського, чудотворця

10 серпня, середа

Свв. апп. і дияконів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена

11 серпня, четвер

Св. мч. Калініка

12 серпня, п'ятниця

Свв. апп. Сили і Силуана, і тих, що з ними

13 серпня, субота

Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Св. і праведного Євдокима

14 серпня, неділя

Неділя 9-та по Зісланні Святого Духа. Похід із чесним Древом чесного і животворящого Хреста. Свв. сімох мчч. Макавеїв, і матері їх Соломії, і старця Єлеазара. Початок Успенського посту

15 серпня, понеділок

Тиждень 10-ий по Зісланні Святого Духа. Перенесення мощів св. первомч. й архидиякона Стефана

16 серпня, вівторок

Прпп. Ісаакія, Далмата й Фавста

17 серпня, середа

Свв. сімох отроків, що в Ефесі. Св. прпмч. Євдокії

18 серпня, четвер

Передсвяття Переображення Господа нашого Ісуса Христа.

Св. мч. Євсигнія. Спомин освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві

19 серпня, п'ятниця

Святе Переображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

20 серпня, субота

Св. прпмч. Дометія

21 серпня, неділя

Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа. Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького

22 серпня, понеділок

Тиждень 11-ий по Зісланні Святого Духа. Св. ап. Матія, Свщмч. Симеона Лукача

23 серпня, вівторок

Св. мч. й архидиякона Лаврентія

24 серпня, середа

Св. мч. й архидиякона Євпла

25 серпня, четвер

Свв. мчч. Фотія й Аникити

26 серпня, п'ятниця

Віддання свята Преображення. Прп. Максима Сповідника

27 серпня, субота

Передсвяття Успення Пресв. Богородиці. Св. прор. Міхея. Перенесення чесних мощів преп. Теодосія, ігум. Печерського, Прпмчч. Лаврентії Герасимів та Олімпії Біди

28 серпня, неділя

Неділя 11-та по Зісланні Святого Духа. Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

29 серпня, понеділок

Тиждень 12-ий по Зісланні Святого Духа. Перенесення з Едеси до Царгороду нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого святим обрусом. Св. мч. Діомида

30 серпня, вівторок

Св. мч. Мирона

31 серпня, середа

Свв. мчч. Флора й Лавра

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на серпень 2022 року

1 серпня, понеділок

Прп. Макрини, сестри св. Василія Вел. і прп. Дія

2 серпня, вівторок

Св. пророка Ілії. Відпуст у Котах

3 серпня, середа

Прп. Симеона, Йоана, пр. Єзекиїла

4 серпня, четвер

Св. Марії Магдалини, перенесення мощей свщмч. Фоки. Свята година

5 серпня, п'ятниця

Свв. мчч. Трофима і Теофіла. Перша П'ятниця

6 серпня, субота

Свв. мчч. Бориса і Гліба, мч. Христини. Перша Субота

7 серпня, неділя

Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці

8 серпня, понеділок

Св. свщмч. Єрмолая, прпмуч. Параскеви

9 серпня, вівторок

Св. влкмч. Пантелеймона

10 серпня, середа

Свв. апп. Прохора, Ніканора, Св. Інокентія Папи. Дев'ятниця до Преображення Господнього

11 серпня, четвер

Св. мч. Калиніка, св. Філомени

12 серпня, п'ятниця

Свв. апп. Сили, Силуана, Андроніка

13 серпня, субота

Свв. Євдоксима і Любомира. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми

14 серпня, неділя

Свв. мчч. 7-ми братів Макавейських. Успенський піст. Відпуст в Ліску

15 серпня, понеділок

Перенесення мощей св. Стефана

16 серпня, вівторок

Прпп. Ісаакія, Далмата, Фавста

17 серпня, середа

7 св. мучеників у Ефесі

18 серпня, четвер

Предпр. Преображення. Св. мч. Євсигнія

19 серпня, п'ятниця

СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. Дев'ятниця до Успення Пресв. Богородиці

20 серпня, субота

Мчч. Домотія і Пульхерії

21 серпня, неділя

Св. Еміліяна, єп. і сповідника

22 серпня, понеділок

Св. ап. Матія

23 серпня, вівторок

Св. мч. Лаврентія, архідиякона

24 серпня, середа

Св. мч. і архід. Євпла

25 серпня, четвер

Свв. мчч. Фотія та Анікити

26 серпня, п'ятниця

Віддання Преображення. Св. Максима, ісп.

27 серпня, субота

Передпразд. Успіння Пресвятої Богородиці. Св. пророка Міхея

28 серпня, неділя

УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ

29 серпня, понеділок

Перенесення Нерукотв. Образа Ісуса Христа, св. мч. Діомида

30 серпня, вівторок

Св. мч. Мирона

31 серпня, середа

Свв. мчч. Флора і Лавра

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