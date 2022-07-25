На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Церковний календар на серпень 2022 року: православний і греко-католицький
-
- 139
Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у серпні 2022 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
І ще: День ангела у серпні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
Усі свята і пости в православному календарі на серпень 2022 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 серпня, понеділок
Тиждень 8-ий по Зісланні Святого Духа. Прп. Макрини, сестри св. Василія Великого. Прп. Дія
- 2 серпня, вівторок
Св. славного прор. Іллі
- 3 серпня, середа
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, і Йоана, співпосника його. Св. прор. Єзекиїла
- 4 серпня, четвер
Св. мироносиці й рівноап. Марії Магдалини. Повернення мощів св. свщмч. Фоки
- 5 серпня, п'ятниця
Свв. мчч. Трофима, Теофіла і тих, що з ними
- 6 серпня, субота
Св. влкмч. Христини. Свв. мчч. Бориса і Гліба, у святому хрещенні названих Романом і Давидом
- 7 серпня, неділя
Неділя 8-ма по Зісланні Святого Духа. Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці. Пам'ять свв. жінок Олімпіяди і Євпраксії
- 8 серпня, понеділок
Тиждень 9-ий по Зісланні Святого Духа. Св. свщмч. Єрмолая і тих, що з ним. Св. прпмч. Параскеви
- 9 серпня, вівторок
Св. влкмч. й цілителя Пантелеймона. Св. Климента, архиєп. Охридського, чудотворця
- 10 серпня, середа
Свв. апп. і дияконів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена
- 11 серпня, четвер
Св. мч. Калініка
- 12 серпня, п'ятниця
Свв. апп. Сили і Силуана, і тих, що з ними
- 13 серпня, субота
Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Св. і праведного Євдокима
- 14 серпня, неділя
Неділя 9-та по Зісланні Святого Духа. Похід із чесним Древом чесного і животворящого Хреста. Свв. сімох мчч. Макавеїв, і матері їх Соломії, і старця Єлеазара. Початок Успенського посту
- 15 серпня, понеділок
Тиждень 10-ий по Зісланні Святого Духа. Перенесення мощів св. первомч. й архидиякона Стефана
- 16 серпня, вівторок
Прпп. Ісаакія, Далмата й Фавста
- 17 серпня, середа
Свв. сімох отроків, що в Ефесі. Св. прпмч. Євдокії
- 18 серпня, четвер
Передсвяття Переображення Господа нашого Ісуса Христа.
Св. мч. Євсигнія. Спомин освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві
- 19 серпня, п'ятниця
Святе Переображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
- 20 серпня, субота
Св. прпмч. Дометія
- 21 серпня, неділя
Неділя 10-та по Зісланні Святого Духа. Св. Еміліяна, ісп., єп. Кизицького
- 22 серпня, понеділок
Тиждень 11-ий по Зісланні Святого Духа. Св. ап. Матія, Свщмч. Симеона Лукача
- 23 серпня, вівторок
Св. мч. й архидиякона Лаврентія
- 24 серпня, середа
Св. мч. й архидиякона Євпла
- 25 серпня, четвер
Свв. мчч. Фотія й Аникити
- 26 серпня, п'ятниця
Віддання свята Преображення. Прп. Максима Сповідника
- 27 серпня, субота
Передсвяття Успення Пресв. Богородиці. Св. прор. Міхея. Перенесення чесних мощів преп. Теодосія, ігум. Печерського, Прпмчч. Лаврентії Герасимів та Олімпії Біди
- 28 серпня, неділя
Неділя 11-та по Зісланні Святого Духа. Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії
- 29 серпня, понеділок
Тиждень 12-ий по Зісланні Святого Духа. Перенесення з Едеси до Царгороду нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого святим обрусом. Св. мч. Діомида
- 30 серпня, вівторок
Св. мч. Мирона
- 31 серпня, середа
Свв. мчч. Флора й Лавра
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на серпень 2022 року
- 1 серпня, понеділок
Прп. Макрини, сестри св. Василія Вел. і прп. Дія
- 2 серпня, вівторок
Св. пророка Ілії. Відпуст у Котах
- 3 серпня, середа
Прп. Симеона, Йоана, пр. Єзекиїла
- 4 серпня, четвер
Св. Марії Магдалини, перенесення мощей свщмч. Фоки. Свята година
- 5 серпня, п'ятниця
Свв. мчч. Трофима і Теофіла. Перша П'ятниця
- 6 серпня, субота
Свв. мчч. Бориса і Гліба, мч. Христини. Перша Субота
- 7 серпня, неділя
Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці
- 8 серпня, понеділок
Св. свщмч. Єрмолая, прпмуч. Параскеви
- 9 серпня, вівторок
Св. влкмч. Пантелеймона
- 10 серпня, середа
Свв. апп. Прохора, Ніканора, Св. Інокентія Папи. Дев'ятниця до Преображення Господнього
- 11 серпня, четвер
Св. мч. Калиніка, св. Філомени
- 12 серпня, п'ятниця
Свв. апп. Сили, Силуана, Андроніка
- 13 серпня, субота
Свв. Євдоксима і Любомира. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми
- 14 серпня, неділя
Свв. мчч. 7-ми братів Макавейських. Успенський піст. Відпуст в Ліску
- 15 серпня, понеділок
Перенесення мощей св. Стефана
- 16 серпня, вівторок
Прпп. Ісаакія, Далмата, Фавста
- 17 серпня, середа
7 св. мучеників у Ефесі
- 18 серпня, четвер
Предпр. Преображення. Св. мч. Євсигнія
- 19 серпня, п'ятниця
СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. Дев'ятниця до Успення Пресв. Богородиці
- 20 серпня, субота
Мчч. Домотія і Пульхерії
- 21 серпня, неділя
Св. Еміліяна, єп. і сповідника
- 22 серпня, понеділок
Св. ап. Матія
- 23 серпня, вівторок
Св. мч. Лаврентія, архідиякона
- 24 серпня, середа
Св. мч. і архід. Євпла
- 25 серпня, четвер
Свв. мчч. Фотія та Анікити
- 26 серпня, п'ятниця
Віддання Преображення. Св. Максима, ісп.
- 27 серпня, субота
Передпразд. Успіння Пресвятої Богородиці. Св. пророка Міхея
- 28 серпня, неділя
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
- 29 серпня, понеділок
Перенесення Нерукотв. Образа Ісуса Христа, св. мч. Діомида
- 30 серпня, вівторок
Св. мч. Мирона
- 31 серпня, середа
Свв. мчч. Флора і Лавра
До теми: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у серпні 2022
-
17:52Уряд Франції закупив 10 000 ноутбуків для українських лікарів
-
17:2327 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:51Домашнє італійське морозиво: швидкий рецепт десерту семіфредо від шеф-кухаря
-
16:21Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня
-
15:52Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
14:54Співак Панас Буйний випустив пісню "Оба-на!" з якою буде легше бити ворога
-
14:28Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
-
13:54Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото – 18+
-
13:23Двофакторна автентифікація: що це і як працює
-
12:57Крок за кроком: українські воїни показали, як випалюють ворогів – відео
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
-
11:55Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:22Віскі допомагає: прикордонники показали пухнастого колегу
-
10:56Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
10:29Зваблива модель Ізабель Метерс захопила новими фото в бікіні
-
09:55Що таке файли cookie: просте пояснення про "печиво" в інтернеті
-
09:27Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
08:54Щоб не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
08:29Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених
- 25 липня
-
20:44Учені назвали оптимальні дози алкоголю для людей усіх вікових категорій
-
20:1626 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:39Зручна посадка у машині: як налаштувати крісло водія, кермо та дзеркала – важливі нюанси
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують
-
15:51Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році
-
12:53Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо
-
09:51Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025
- 24 липня
-
18:36Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
18:32Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
-
15:49"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні
-
12:51Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку
-
10:56Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"
- 21 липня
-
20:22Український фільм "Снайпер. Білий ворон" покажуть в день Незалежності: дивіться тизер
-
16:53В Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19: для кого передбачена вакцинація
-
13:51Чи варто вимикати геолокацію на телефоні: просте пояснення
-
10:29Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі
- 20 липня
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
09:52Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17
- 19 липня
-
19:31Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ
-
17:25Руслана Писанка про життя, дітей та Україну: цитати відомої ведучої