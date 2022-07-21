День ангела у серпні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у серпні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у серпні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у серпні.

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Усі Дні Ангела у серпні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на серпень 2022

Дата Ім'я 1 серпня Григорій, Дмитро, Євгенія, Митрофан, Роман, Степан, Тихон 2 серпня Олександр, Олексій, Панас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір 3 серпня Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір 4 серпня Олексій, Корнилій, Марія, Михайло 5 серпня Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір 6 серпня Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман 7 серпня Олександр, Ганна, Іраїда, Макар, Микола 8 серпня Ігнатій, Мойсей, Параска, Сергій, Федір 9 серпня Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон 10 серпня Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан 11 серпня Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима 12 серпня Агнія, Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло 13 серпня Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій 14 серпня Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір 15 серпня Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір 16 серпня Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола 17 серпня Олексій, Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Ія, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен 18 серпня Вікентій, Дарина, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна 19 серпня Лев, Спас, Людвіг, Феоктист 20 серпня Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро 21 серпня Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір 22 серпня Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків 23 серпня Афанасій, В'ячеслав, Роман 24 серпня Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Федір 25 серпня Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків 26 серпня Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків 27 серпня Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір 28 серпня Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія, Федір 29 серпня Олександр, Ганна, Іван, Степан, Яків 30 серпня Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп 31 серпня Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна

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