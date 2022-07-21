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День ангела у серпні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у серпні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у серпні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у серпні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у серпні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на серпень 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 серпня
|
Григорій, Дмитро, Євгенія, Митрофан, Роман, Степан, Тихон
|
2 серпня
|
Олександр, Олексій, Панас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір
|
3 серпня
|
Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір
|
4 серпня
|
Олексій, Корнилій, Марія, Михайло
|
5 серпня
|
Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір
|
6 серпня
|
Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман
|
7 серпня
|
Олександр, Ганна, Іраїда, Макар, Микола
|
8 серпня
|
Ігнатій, Мойсей, Параска, Сергій, Федір
|
9 серпня
|
Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон
|
10 серпня
|
Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан
|
11 серпня
|
Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима
|
12 серпня
|
Агнія, Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло
|
13 серпня
|
Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій
|
14 серпня
|
Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір
|
15 серпня
|
Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір
|
16 серпня
|
Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола
|
17 серпня
|
Олексій, Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Ія, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен
|
18 серпня
|
Вікентій, Дарина, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна
|
19 серпня
|
Лев, Спас, Людвіг, Феоктист
|
20 серпня
|
Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро
|
21 серпня
|
Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір
|
22 серпня
|
Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків
|
23 серпня
|
Афанасій, В'ячеслав, Роман
|
24 серпня
|
Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Федір
|
25 серпня
|
Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків
|
26 серпня
|
Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків
|
27 серпня
|
Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір
|
28 серпня
|
Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія, Федір
|
29 серпня
|
Олександр, Ганна, Іван, Степан, Яків
|
30 серпня
|
Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп
|
31 серпня
|
Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна
Картинки з Днем ангела
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