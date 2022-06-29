Церковний календар на липень 2022 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у липні 2022 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

І ще: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Усі свята і пости в православному календарі на липень 2022 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 липня, п'ятниця

Муч. Леонтія

2 липня, субота

Ап. Юди, брата Господнього

3 липня, неділя

Свщмч. Методія, єп. Патарського

4 липня, понеділок

Муч. Юліяна Тарсійського

5 липня, вівторок

Свщмч. Євсевія, єп. Самосатського

6 липня, середа

Муч. Агрипини

7 липня, четвер

Різдво св. Йоана Хрестителя

8 липня, п'ятниця

Препмуч. Февронії

9 липня, субота

Преп. Давида Солунського

10 липня, неділя

Всіх святих укр. народу, Преп. Самсона, лікаря

11 липня, понеділок

Перенес. мощей безсрібн. Кира й Івана

12 липня, вівторок

Верх. апп. ПЕТРА І ПАВЛА

13 липня, серед

Собор 12-ох апп.

14 липня, четвер

Безсрібн. і чудотв. Косми і Дам'яна

15 липня, п'ятниця

Покладення Ризи Пресв. Богородиці у Влахерні

16 липня, субота

Муч. Якинта; свят. Анатолія, патр. Царгород

17 липня, неділя

Свщмч. Павла Гойдича; свят. Андрія, єп. Критського; преп. Марти

18 липня, понеділок

Преп. Атанасія Атонського

19 липня, вівторок

Преп. Сісоя Великого

20 липня, середа

Препп. Томи й Акакія

21 липня, четвер

Вмуч. Прокопія

22 липня, п'ятниця

Свщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського

23 липня, субота

Преп. Антонія Печерського

24 липня, неділя

Блаж. кн. Ольги, Мчц. Євфимії

25 липня, понеділок

Мучч. Прокла й Іларія; преп. Михаїла Малеїна

26 липня, вівторок

Преп. Стефана Саваїта; Собор арх. Гавриїла

27 липня, середа

Ап. Акили

28 липня, четвер

Св. кн. Володимира Великого, Мчч. Кирила і Юдити

29 липня, п'ятниця

Свщмч. Атеногена й 10-х його учнів

30 липня, субота

Вмуч. Марини

31 липня, неділя

Мучч. Якинта й Еміліяна

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на липень 2022 року

1 липня, п'ятниця

Празник Найсв. Серця Ісусового. Свв. мчч. Леонтія, Іпатія і Теодула. Перша П'ятниця. Почитання Найдорожчої Крові Христової

2 липня, субота

Сострадання Пресв. Богородиці. Св. ап. Юди Тадея. Перша Субота

3 липня, неділя

Св. свщмч. Методія, єп. Патарського. Праздник Матері Божої Неустанної Помочі. Дев'ятниця до свв. Верх. Апп. Петра й Павла

4 липня, понеділок

мч. Юліяна Тарсійського

5 липня, вівторок

Св. свщмч. Євсевія, єп. Самосатського

6 липня, середа

Св. мч. Агрипіни

7 липня, четвер

Рождество святого славного пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана

8 липня, п'ятниця

Прпмч. Февронії, діви. Почитання Найсвятішої Голови Ісуса

9 липня, субота

Прп. Давида Солунського

10 липня, неділя

Всіх святих українського народу. Прп. Самсона Странноприємця

11 липня, понеділок

Перенесення мощей свв. безсреб. і чудотворців Кира і Йоана

12 липня, вівторок

Свв. славних і всехвальних Верховних Апп. Петра й Павла

13 липня, серед

Собор 12-ти свв. апостолів. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми

14 липня, четвер

Свв. мчч. Косми і Дам'яна, чудотв. і безсреб.

15 липня, п'ятниця

Положення Чесної Ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці

16 липня, субота

Св. мч. Якинта. Празник Матері Божої Параманної

17 липня, неділя

Св. Андрея, архієп. Критського, прп. Марти і бл. свщмч. Павла Гойдича

18 липня, понеділок

Свв. апп. слов'янських Кирила і Методія

19 липня, вівторок

Прп. Атаназія Атонського, св. Сісоя Великого

20 липня, середа

Прпп. Томи і Акакія

21 липня, четвер

Св. влкмч. Прокопія

22 липня, п'ятниця

Св. свщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського

23 липня, субота

Прп. Антонія Печерського

24 липня, неділя

Св. мч. Євфимії, св. праведної рівноап. Ольги, княгині Руської

25 липня, понеділок

Свв. мчч. Прокла і Іларія, прп. Михаїла Малеїна, св. мч. Христофора

26 липня, вівторок

Собор св. Архангела Гавриїла і прп. Стефана Саваіта

27 липня, середа

Св. ап. Акили, прп. Онисима, чудотворця

28 липня, четвер

Св. рівноап. князя Володимира Великого і свв. мчч. Кирика та Юліти

29 липня, п'ятниця

Св. влкмч. Атиногена єп. і 10-и учнів його. Дев'ятниця до св. Анни

30 липня, субота

Св. влкмч. Марини (Маргарити)

31 липня, неділя

Свв. мчч. Якинта Амастридського і Еміліяна

До теми: День ангела у липні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця