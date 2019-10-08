Цей вид спорту здатен продовжити життя на 10 років

Науковці провели масштабне дослідження, яке показало, як різні види спорту та фізичних навантажень впливають на тривалість життя. Виявилось, що доволі популярна гра здатна додати ще майже 10 років!

Учені з Данії організували дослідження по базі даних з відповідями людей про їхній стиль життя, а також фізичну активність. Цю ж інформацію порівняли з інформацією про смертність цих же учасників. Доволі очевидним стало те, що піддослідні, які займались будь-якою активністю, зазвичай, жили довше.

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Однак науковцям вдалось виявити, що деякі спортивні ігри здатні відчутно продовжити тривалість життя. Одним із найпопулярніших видів спорту серед мешканців Данії є катання на велосипедах, яке, у свою чергу, дарує кожному ще майже 4 додаткові роки. А от біг, який масово пропагують, дозволяє прожити на 3,2 року більше. Але навіть ці поширені фізичні активності не дістають до рівня гри в теніс, яка продовжує життя майже на 10 років! Навіть любов до бадмінтону додає 6 років, а футбол не надто відстає – 5 років.

Який спорт покращує тривалість життя

Фахівці також наголошують, що на всі ці показники ніяк не вплинули ні статус, ні вік, ні рівень освіченості людей. Поки дослідники не можуть конкретно пояснити, чому деякі види спорту значно краще впливають на стан організму, але вважають, що будь-яка фізична активність не наодинці, має значно вищий результат, аніж на самоті.

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