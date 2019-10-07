Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів

Ні для кого не є таємницею, що чоловіки, котрі прагнуть стати батьками, повинні відмовитися від усіх шкідливих звичок. Тепер же науковці розповіли, коли це потрібно зробити, аби у них народилась здорова дитина!

Потенційні татусі, котрі вживають спиртне протягом трьох місяців, що передують зачаттю, забезпечують своїй дитині 44 додаткові відсотки ризику вродженої вади серця (ВПС). А якщо говорити про пияцтво, то ризик ВПС підвищується до 60% і більше. Цікаво, що для матерів цей ризик становить не більше 16%.

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Алкоголь є тератогеном: агентом, який викликає пороки розвитку ембріона і також пов'язаний з фетальний алкогольним синдромом (ФАС). Приблизно у кожної четвертої дитини з ФАС є вроджена вада серця. Це найпоширеніший вроджений дефект, який стосується 1% усіх дітей і робить його основною неінфекційною причиною дитячої смерті.

Попередні дослідження були зосереджені на ризику вад розвитку дитини у результаті вживання алкоголю матір'ю до і під час вагітності, але виявилося, що внесок татусів тут не менший.

Перед зачаттям чоловікам слід відмовитися від алкоголю

Щоб проаналізувати ризик, пов'язаний з батьками, команда фахівців провела метааналіз 55 досліджень (з 1991 по 2019 роки), що включають дані понад 41000 дітей з ВПС і майже 300000 без вад розвитку. В рамках цих досліджень вони шукали ключові слова, такі як "вроджена вада серця" або "порок серцево-судинної системи", і порівнювали їх з "впливом алкоголю".

Учені виявили, що в міру того, як зростало споживання алкоголю батьком, зростала ймовірність розвитку ВПС у його нащадків. Однак батьки, що кинули пити хоча б за пів року до зачаття дитини, практично нівелювали ризик.

Утім, вчені визнають, що визначити напевно кількість "безпечних" місяців, коли можна пити до запліднення, неможливо, і цифра у пів року – умовна. З усім тим, вона відображає реалії, в яких за здоров'я майбутнього малюка відповідають обидвоє – мати і батько.

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